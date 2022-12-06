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Коммерсантъ FM
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В ЦУМе и ДЛТ открылся новогодний базар

Московский ЦУМ и петербургский ДЛТ начали праздничный сезон: в универмагах открылись новогодние базары. На них можно купить елку и украшения, а также новогодний декор: аксессуары для дома, щелкунчиков, пряничные изделия и другое. В ЦУМе базар открылся на четвертом этаже, в ДЛТ — на шестом. В этом сезоне магазины снова представили лимитированные линейки новогодних украшений, выполненных вручную. Одной из тем стали русские народные сказки и советские мультфильмы — игрушки по этим мотивам также будут представлены в рамках новогоднего базара.

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