Татарстан глядит в воду

В 2023 году Татарстан намерен раздать предпринимателям почти 180 млн руб. на обустройство и создание пляжей. Кроме того, в береговых зонах планируется открыть около 20 глэмпингов — субсидии бизнесу составят более 280 млн руб. Об этом вчера рассказал глава комитета по туризму Сергей Иванов. Республика также будет добиваться федерального финансирования на развитие речных круизов. Для этого необходимо построить в республике новый пригородный флот и компенсировать затраты на перевозки по Волге. По мнению экспертов, водный туризм может стать «следующей точкой» для развития отрасли в Татарстане. Они соглашаются, что «без дотаций от государства невозможно организовать это направление силами только частного бизнеса».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Аболмасова, Коммерсантъ Фото: Екатерина Аболмасова, Коммерсантъ

В Татарстане в рамках проекта «Великий Волжский путь» планируют отремонтировать существующий пригородный флот, а также построить новые суда для речных перевозок. Об этом вчера сообщил председатель госкомитета республики по туризму Сергей Иванов. «Этот проект уже вошел в перечень поручений президента РФ Владимира Путина по итогам заседания Госсовета РФ»,— пояснил чиновник. По словам господина Иванова, «конечной целью проекта „Великий Волжский путь“ является создание новых длинных маршрутов на Средней Волге плюс восстановление межрегиональных речных перевозок».

По словам господина Иванова, маршруты пройдут из Нижнего Новгорода и Чебоксар через Казань, Свияжск, Болгар в Ульяновскую и Самарскую области. Также принято решение в дальнейшем продлить маршрут до Саратовской области. «Чтобы весь маршрут стал полностью работать. Таким образом, путешествия станут длиннее. Турист будет приезжать к нам в регион и находиться здесь дольше. Мы получим возвратных туристов и фактически задействуем Волгу как транспортную артерию для перемещения туристических потоков»,— рассказал Сергей Иванов.

Глава госкомитета напомнил, что в 2022 году был запущен тестовый маршрут из Чебоксар в Казань. На судах «Валдай» было совершено порядка 200 рейсов, перевезены 18 тыс. пассажиров с загрузкой 85%.

В Татарстане рассчитывают, что речные круизы будут субсидироваться из федерального бюджета. Создание такой программы уже обсуждалось с вице-премьером РФ Дмитрием Чернышенко. «Это нужно, чтобы транспортные компании могли компенсировать из федерального бюджета часть затрат на перевозки. Таким образом мы сможем снизить конечную стоимость для пассажира, увеличить турпоток и сделать регионы Приволжского округа и Татарстана в частности более привлекательными для туристов из других регионов»,— рассказал господинИванов.

Сергей Иванов считает, что проект «Великий Волжский путь» станет не менее востребованным, чем туристический маршрут по городам Центральной России «Золотое кольцо». «„Золотое кольцо России“ ассоциируется с православными точками притяжения: монастыри и храмы. У „Великого Волжского пути“ другое наполнение: это и природные достопримечательности, среди них сама Волга и разные заповедники. За одну поездку можно посмотреть культуры национальных республик, а также исторические и новые объекты, например, в центре Казани, можно поесть много разной и вкусной еды»,— отметил господин Иванов.

По его словам, сейчас в Татарстане «мало судов» и «летом они все переполнены». «На них очень сложно приобрести билеты. Желающих очень много, а судов мало»,— добавил чиновник. Он не уточнил, какова потребность региона в новом флоте и в финансировании. Чиновник считает, что проект может быть запущен в полном объеме через 3-4 года после того, как «на регулярном уровне» будут производиться по 6-7 судов в год на все регионы. «Нам нужна программа, которая позволит компенсировать какую-то часть расходов за счет федерального бюджета»,— подчеркнул еще раз чиновник.

На 2023 год Татарстан из федерального бюджета уже получил 144 млн руб. на создание и благоустройство пляжей в регионе. Еще 34 млн руб. составит софинансирование республики. По словам Сергея Иванова, средства будут распределены среди предпринимателей по итогам конкурса с целью обустройства не менее 18 пляжей кабинками для переодевания, мобильными туалетами, лежаками, организации пунктов проката инвентаря, кафе, строительства детских городков.

Еще 284 млн руб. (в том числе 230 млн руб. — из федерального бюджета) выделено на строительство 20 глэмпингов на 230 модулей (домиков). Ожидается, что первые проекты начнут работу уже к следующему сезону. По словам Сергея Иванова, в основном глэмпинги также будут обустроены в береговой зоне.

Туристический поток в Татарстан в 2021 году составил около 3,3 млн человек. Это на 8% меньше, чем до пандемии в 2019 году. По итогам девяти месяцев 2022 года сообщалось, что турпоток в республику увеличился на 11%. Загрузка отелей составила 73%. Объем туристических и гостиничных услуг достиг 1,9 млрд руб.

«В Казани и в целом в Татарстане очень много воды, но инфраструктура, которая была построена в советское время, уже устарела, у многих пароходов вышел срок годности»,— рассуждает директор агентства туризма «Персона грата», президент ассоциации туристских агентств Татарстана Рамиль Мифтахов. Однако он считает развитие туризма в водных зонах перспективным. «Спрос очень высокий. Люди, которые приезжают в Казань, с удовольствием бы путешествовали по воде»,— считает эксперт. Он отметил, что в этом году были популярны катеры до остров-града Свияжска, загрузка почти всегда была 100%. «Люди готовы переплатить, чтобы проплыть на „Ракете“ 1,5 часа, чем 3,5 часа ехать на автобусе в одну сторону»,— говорит директор агентства.

Господин Мифтахов отмечает, что водный туризм ограничен сезоном, но его развитие увеличило бы туристический поток в Татарстан и Казань. «Это следующая точка роста. Вода нам даст большой поток туристов»,— считает он. «Но без дотаций от государства невозможно организовать это направление силами только частного бизнеса. Срок окупаемости судна может составлять 25 лет»,— говорит господин Мифтахов. По словам эксперта, можно использовать суда, которые разработаны на заводе в Зеленодольске.

Также Рамиль Мифтахов соглашается, что в республике «есть потребность в пляжах», и считает, что они — «дополнительный фактор для привлечения туристов». «В Казани очень много возвратных туристов: люди, которые приезжают сюда, потом возвращаются. И если человек приехал сюда в третий раз, как вариант, ему можно предложить хороший оборудованный пляж. Тем более отдых на море становится с каждым годом все дороже и дороже, а за границу выехать еще сложнее»,— заключил он.

Кирилл Антонов