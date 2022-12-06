Киллер отказался от выстрела

В Татарстане за убийства 22-летней давности приговорили 40-летнего жителя Нижнекамска Ильнара Нуруллина. Следствие считает его бывшим киллером нижнекамской ОПГ «Мамшовские». Он получил 20 лет колонии строгого режима за то, что, согласно приговору, застрелил лидера противоборствующей группировки «Вахитовские» Динара Валеева и устранил начальника насосной станции «Транснефтепродукта» Алекса Хабибуллина, который мешал «Мамшовским» похищать нефтепродукты из трубопровода. Также с Нуруллина решено взыскать 2 млн руб. компенсации в пользу потерпевших. Подсудимый заявил, что не совершал этих преступлений.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Меркин Фото: Глеб Меркин

Верховный суд Татарстана вчера приговорил бывшего участника организованной преступной группы (ОПГ) «Мамшовские» из Нижнекамска 40-летнего Ильнара Нуруллина к 20 годам лишения свободы в колонии строго режима. Кроме того, суд частично удовлетворил гражданский иск потерпевшего и постановил взыскать с подсудимого 2 млн руб. компенсации морального вреда.

По сообщению прокуратуры Татарстана, он признан виновным в убийстве (пп. «а», «б», «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ), покушении на убийство двух лиц организованной группой (ч. 3 ст. 30, пп. «а», «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ) и незаконных приобретении, хранении и ношении огнестрельного оружия, боеприпасов, совершенных организованной группой (ч. 3 ст. 222 УК РФ).

Следствие считает Нуруллина киллером ОПГ «Мамшовские». Согласно приговору суда, именно он с неустановленным следствием сообщником 11 марта 2000 года расстрелял лидера конкурирующей группировки «Вахитовские» Динара Валеева по кличке Диша и его личного водителя Ильдара Рахимзянова.

Как писал „Ъ“, расправа была учинена в два часа дня у дома Диши по улице Сююмбике в Нижнекамске. Валеев скончался на месте после «не менее шести выстрелов» из пистолета Макарова. Водитель же, в которого выстрелили «не менее четырех раз», выжил, поскольку основной боезапас нападавшие израсходовали на лидера «Вахитовских».

Приказ на его устранение, согласно оглашенным в суде материалам дела, Нуруллин получил от лидера своей ОПГ — Александра Мамшова. Причиной стало то, что Валеев отказался участвовать в «общаке», создать который предложил лидер нижнекамской группировки «Татары» Равиль Тимершин при поддержке Мамшова.

Согласно обвинению, для выполнения приказа Нуруллин с сообщником в феврале-марте 2000 года приобрели два пистолета Макарова калибра 9 мм и не менее 10 боевых патронов к ним, «изучали распорядок дня» жертвы и подбирали «наиболее подходящее место для нападения».

Кроме того, Нуруллин признан виновным в убийстве начальника головной насосной станции Нижнекамска ОАО «Средне-Волжский Транснефтепродукт» Алекса Хабибуллина, бывшего директора челнинского мясокомбината и ликеро-водочного завода «Ислах». По данным следствия, тот мешал «Мамшовским» делать незаконные врезки в трубопроводы и похищать нефтепродукты, и лидеры группировки приняли решение его устранить. Согласно материалам дела, подсудимый длительное время следил за потерпевшим, а 20 ноября 2000 года, дождавшись, когда тот подойдет к своему дому по улице Батенчука в Набережных Челнах, дал знак сообщникам. Господина Хабибуллина насмерть забили металлическими трубами и арматурой.

В 2014 году Верховный суд Татарстана приговорил шестерых участников группировки к длительным срокам колонии — от 14 до 20 лет. Подсудимому, как полагает следствие, удалось скрыться, и он был задержан только в январе 2021 года.

Сам Нуруллин в суде заявил, что вину не признает: «Я этих преступлений не совершал». Его защитник Шамиль Кузахметов говорил „Ъ“, что его клиент «ни от кого не скрывался» — жил в Нижнекамске «в соседнем подъезде с участковым», встречал новорожденную дочь в роддоме, водил старшего сына на секции, в 2020 году даже лежал в больнице с коронавирусом. Его задержали и заключили в СИЗО лишь 26 января 2021 года.

По словам господина Кузахметова, Нуруллина уже задерживали в 2004 году по подозрению в убийстве лидера «Вахитовских». Но свидетели его не опознали, и он был отпущен.

На суде водитель Валеева Ильдар Рахимзянов также не дал показаний против Нуруллина. Он признался, что не знает, кто в него стрелял — не успел рассмотреть нападавших. Хотя сказал, что знаком с Валеевым, и подтвердил его причастность к «Вахитовским».

Приговор в законную силу пока не вступил и может быть обжалован как обвиняемым, так и гособвинением, которое запрашивало для него более суровое наказание — 23 года колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на два года.

Полина Петрова