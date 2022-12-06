Главные анонсы 6 декабря

В Нью-Йорке пройдет брифинг в Совете Безопасности ООН, посвященный положению на Украине.

Акционеры ЛУКОЙЛа проведут повторное внеочередное собрание в форме заочного голосования.

Совет директоров «Газпрома» соберется на заседание. В повестке — вопросы приобретения доли в уставном капитале ООО «Газпром ГНП холдинг» и согласование действий, связанных с увеличением уставного капитала ООО «Газпромвьет».

На чемпионате мира по футболу в Катаре пройдут матчи 1/8 финала между сборными Марокко и Испании (начало в 18:00 мск), а также Португалии и Швейцарии (22:00 мск).

В Стокгольме начнется Нобелевская неделя.