Сотруднице минздрава примерили халатность

В Астраханской области районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшей начальницы отдела лекарственного обеспечения и фармацевтической деятельности регионального минздрава Анастасии Гудковой. Она обвиняется в злоупотреблении полномочиями и халатности при обеспечении лекарствами онкобольных. Суд признал, что от ее действий пострадали около 140 человек. Госпожа Гудкова признала вину, ей назначено два с половиной года принудительных работ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Ленинский районный суд Астрахани приговорил к двум с половиной годам принудительных работ бывшего начальника отдела лекарственного обеспечения и фармацевтической деятельности министерства здравоохранения Астраханской области Анастасию Гудкову. Как сообщили в СУ СКР по Астраханской области, она признана винов­ной в халатности (ч. 1 ст. 293 УК РФ) и злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ).

Как сообщили в следственном управлении, суд установил, что с января по март прошлого года Гудкова, «достоверно зная» о том, что пациентам астраханских медицинских учреждений для амбулаторного лечения необходимы два жизненно важных препарата, «не обеспечила своевременную разработку технического задания и организацию закупочных процедур за счет государственных нужд, имея на это реальную возможность».

В итоге более 140 пациентов были вынуждены приобретать указанные лекарственные препараты в коммерческих аптеках за собственные средства либо не применять их вовсе, так как в аптечной сети льготного обеспечения граждан препаратов не было.

«Желая создать мнимую видимость благополучия в показателях работы по обеспечению отдельной категории граждан жизненно важными лекарственными препаратами и скрыть допущенную халатность, женщина в специальном программном комплексе установила запрет на оформление рецептов медицинскими работниками государственных бюджетных учреждений здравоохранения области на эти препараты»,— пояснили в СУ СКР.

Дело Анастасии Гудковой было передано в районный суд в апреле этого года одновременно с делом бывшего заместителя министра здравоохранения региона Елены Ивановой, которая также обвинялась в халатности. Из министерства она уволилась по собственному желанию после возбуждения уголовного дела.

По версии обвинения, замминистра заключила дополнительные соглашения к государственным контрактам на поставку медицинских изделий, однако не организовала надлежащую проверку качества поставляемой продукции, подписала акты ее приема-передачи и обеспечила оплату полученных изделий. Изделия оказались непригодными для медицинских целей, сообщала пресс-служба ведомства. Материальный ущерб, причиненный федеральному бюджету, оценивается более чем в 90 млн руб.

Согласно приговору, который был вынесен еще в июне этого года, минздрав в лице заместителя главы ведомства Елены Ивановой подписал контракт с ООО «Мир игровых комплексов» (МИК) на поставку одноразовых халатов изолирующих, одноразового производства ООО «Лаборатория технологической одежды» на сумму 12,7 млн руб. и с ООО «База производственного обслуживания — Отрадный» («БПО-Отрадный») на поставку защитных костюмов производства ООО «Лаборатория технологической одежды» на 87 млн руб. Поставки должны были осуществляться в рамках мероприятий по оснащению медицинских учреждений для организации медицинской помощи больным COVID19.

МИК и «БПО-Отрадный» поставили товар других производителей, не соответствующий условиям контракта. В ГАУ АО «Астраханские аптеки» отказались принять продукцию. Однако Елена Иванова мер к расторжению договора не приняла. «Осознавая, что качество поставленных товаров не было проверено ею и подчиненными сотрудниками, обеспечила путем подписания данных документов перечисление бюджетных средств в размере 12,7 млн руб. на счет ООО „МИК“ и в размере 80,2 млн руб. на счет ООО „БПО-Отрадный“»,— говорится в ­приговоре.

Заместитель министра признала вину и не стала обжаловать приговор. Уголовное дело в отношении представителей МИК и «БПО-Отрадный» по статье «Мошенничество» было выделено в самостоятельное производство.

В октябре фигуранты дела — собственник обеих фирм Владимир Ларин, два менеджера «БПО-Отрадный» Сергей Жулев и Владислав Телепегин, менеджер Виталий Вадин и директора «БПО-Отрадный» и МИК Александр Васатюк и Дмитрий Иванов — были признаны виновными. Самый большой срок, шесть лет общего режима, получил Владимир Ларин.

Елена Иванова полностью признала вину и получила год и три месяца исправительных работ.

За несколько лет в Астраханской области дважды менялись министры здравоохранения. В апреле 2020го после негативной оценки губернатором Игорем Бабушкиным работы возглавляемого им ведомства в условиях распространения коронавируса в отставку ушел Федор Орлов, пост министра занял Алексей Спирин. Господин Спирин написал заявление об увольнении по собственному желанию в августе прошлого года, уступив кресло Александру Буркину.

Сергей Петунин