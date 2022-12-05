На благоустройство исторических центров Казани и Елабуги выделили 465 млн рублей

Татарстан потратит 465 млн руб. на «проектирование туристического кода» центра Елабуги и Старо-Татарской слободы в Казани. В том числе из федерального бюджета на эти два проекта республика поучила 375 млн руб. Остальные средства добавят из бюджета региона. Об этом на пресс-конференции сообщил председатель госкомитета по туризму Сергей Иванов.

«Средства направляются на создание комфортной среды туристов: навигация, малые архитекрыне формы, туалеты, архитектурная подсветка зданий»,— перечислил чиновник.

Кирилл Антонов, "Ъ-Казань"