МФО перекинула мост к страхованию

Группа микрофинансовых организаций «Финбридж» приобрела страховую компанию «Двадцать первый век», которая специализируется на ОСАГО. В группе считают, что смогут конкурировать на рынке за счет высоких технологий. Однако эксперты предупреждают, что высокий уровень цифровизации не гарантирует успеха.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ

Впервые финансовая группа, специализирующаяся на микрофинансировании, вышла на рынок страхования. Группа «Финбридж» приобрела страховую компанию «Двадцать первый век», рассказали в группе. Появление страхового актива в портфеле позволит развивать в нем финтех-направление и расширить ассортимент продуктов для корпоративных и розничных клиентов, поясняют там. В «Финбридже» отмечают, что видят перспективу в развитии ОСАГО, каско, страховании ипотечного имущества и других видов страхования.

Согласно отчетности по МСФО, группа «Финбридж» объединяет «МФК Новое финансирование», «Микрокредитную компанию универсального финансирования», МКК «Скорость финанс» и МКК «Кангария». По итогам 2021 года процентные доходы группы превысили 11 млрд руб., прибыль составила около 1,3 млрд. руб. По данным «Эксперт РА», по итогам первого полугодия 2022 года «Финбридж» занял второе место по размеру портфеля микрозаймов (почти 12 млрд руб.). СК «Двадцать первый век» специализируется на автостраховании, страховании имущества граждан и т. д. Согласно данным «Эксперт РА», по итогам 2021 года компания занимала 63-е место по сборам (1,6 млрд руб.). При это по итогам 2021 года 73% взносов компании пришлось на ОСАГО. В сегменте ОСАГО по итогам десяти месяцев 2022 года компания занимала 19-е месте (около 1,1 млрд руб.), следует из данных Агентства страховых новостей.

Крупнейшие компании в сегменте ОСАГО (10 мес. 2022 года) Выйти из полноэкранного режима Название Сборы премий (млрд руб.) Изм. за год (%) Количество договоров (млн шт.) Изм. за год (%) «РЕСО-Гарантия» 37,24 12,6 4,94 -1,3 «Ингосстрах» 34,90 52,4 4,70 22,9 «АльфаСтрахование» 34,57 16,4 5,20 -0,7 ВСК 20,36 37,4 3,06 18,2 «Росгосстрах» 14,58 -42,7 2,68 -45,2 СОГАЗ 12,21 26,9 1,89 1,5 «Ренессанс Страхование» 10,46 38,7 1,26 25,0 «Югория» 10,35 50,4 1,86 28,7 «Согласие» 6,76 -12,8 1,00 -29,0 «Тинькофф Страхование» 6,04 108,8 0,68 69,5 МАКС 5,83 55,9 0,83 30,6 «Астро-Волга» 3,97 59,6 1,41 37,8 «Энергогарант» 3,95 10,4 0,68 -7,3 «Сбербанк страхование» 3,08 2294,5 0,60 1654,5 «Гелиос» 2,86 28,2 0,43 -11,9 «Зетта Страхование» 2,61 19,9 0,45 3,9 «Гайде» 1,40 3,9 0,22 -5,0 «Совкомбанк страхование» 1,33 -11,7 0,22 -38,0 «Двадцать первый век» 1,15 21,1 0,24 10,1 ОСК 0,96 0,9 0,13 -9,8 Открыть в новом окне Источник: по данным Агентства страховых новостей.

Вместе с тем эксперты отмечают, что повысить показатели в весьма конкурентном сегменте ОСАГО довольно сложно. Директор департамента андеррайтинга и управления продуктами СК «Согласие» Павел Нефедов поясняет, что все компании в первую очередь стремятся привлечь и сохранить в своем портфеле опытных и малоаварийных клиентов. И крупные страховщики наращивали сбор премий в этом году (за исключением «Росгосстраха», см. “Ъ” от 28 июля). В частности, по итогам десяти месяцев 2022 года компании «Ингосстрах», ВСК, «Ренессанс Страхование», «Югория» увеличили сборы премий в 1,4–1,5 раза, а «Тинькофф Страхование» — более чем в два раза по сравнению с прошлым годом.

При этом сегмент высокоубыточный (согласно статистике ЦБ, уровень выплат составляет 70–80% от сборов), однако интересен страховщикам возможностью проведения кросс-продаж других продуктов. Руководитель проектного офиса страховой вертикали маркетплейса «Банки.ру» Александр Макаров указывает, что «ОСАГО является обязательным видом страхования, за счет чего привлечение клиентов происходит существенно легче, чем по добровольным видам». Но когда клиент уже познакомился с компанией и ее сервисом, продать ему добровольный вид страхования становится чуть проще, чем если бы это делала неизвестная клиенту страховая компания. Однако, по словам господина Макарова, это требует существенных финансовых ресурсов, чтобы покрыть маркетинговые расходы и убытки, возникающие на первом этапе, когда в портфеле компании только ОСАГО.

При этом «Финбридж» видит основное конкурентное преимущество в цифровизации. По оценкам группы, клиентский путь у страховых компаний топ-10 оцифрован примерно на 30–40%. И там планируют вложить в трансформацию купленной компании 800–900 млн руб. Изменения коснутся, в частности, цифровизации бизнес-процессов, развития и расширения цифровых каналов продаж, а также в инфраструктуры, что сделает процесс покупки полиса более быстрым и в целом позволит сэкономить на трансакционных расходах.

Такие вложения могут не дать быстрый результат, отмечают участники рынка. По словам начальника управления по работе с автопроизводителями страхового брокера АСТ Андрея Сучкова, на рынке сложная ситуация с запчастями, поэтому говорить о высокотехнологичности можно, но, если у компании физически нет комплектующих, это отходит на пятый план.

Юлия Пославская, Полина Трифонова