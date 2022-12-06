На этой неделе «Кортекс» получит разрешение на ввод в эксплуатацию I очереди МФК «Москва»

АО «Кортекс» 2 декабря получило заключение о соответствии требованиям проектной документации (ЗОС) I очереди МФК «Москва». Об этом сообщила на пресс-конференции коммерческий директор «Кортекс» Наталия Кузнецова. «Для нас получение этого документа означает завершение строительства I очереди МФК «Москва», - подчеркнула госпожа Кузнецова. Генеральный директор «Кортекс» Геннадий Кузнецов пояснил, что разрешение на ввод объекта в эксплуатацию планируется получить на этой неделе.

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В компании отмечают, что МФК «Москва» относится к премиальной недвижимости. В I очередь МФК «Москва», которая готовится к сдаче, входят жилые и коммерческие помещения, а также один из трех уровней подземного паркинга. Коммерческая недвижимость включает в себя фитнес-клуб World Class, БЦ «Барвиха» и «Арбат» и торговую галерею по ул. Пермской. По словам коммерческого директора «Кортекс», на сегодня в комплексе продано порядка 15% квартир (всего их 106), в продаже находится чуть более 90 квартир.

Согласно проектной документации, сдать II очередь МФК «Москва» планируется в 3 квартале 2023 года.

Напомним, что 11 декабря состоится открытие фитнес-клуба World Class в МФК «Москва». Спортивным центром в рамках франшизы управляет ООО «Фитнес-Премиум». По словам руководителя общества Петра Власенко, площадь фитнес-клуба составит 3,5 тыс. кв. м. Помимо тренажерного зала в 1,2 тыс. кв. м клуб имеет три бассейна – основной, детский и термо-бассейн (джакузи), 6 саун, включая 2 хаммама.

Строительство здания на ул. Пермской, 33 было начато более десяти лет назад. Девелопером выступало московское ООО «Камтрансстрой Плюс», а объект назывался «Цеппелин». В кризис 2008 года строительство приостановилось. АО «Кортекс» приобрело актив в 2013 году со степенью готовности объекта в 63%.