Депутаты Госсовета-Хасэ Адыгеи приняли бюджет на 2023 год с дефицитом в 1,5 млн рублей

Общий объем доходов в бюджет Адыгеи на 2023 год утвержден в сумме 37,3 млрд руб., общий объем расходов — на уровне 38,8 млрд руб. Соответствующий закон приняли депутаты Государственного Совета — Хасэ Адыгеи во втором окончательном чтении, сообщает пресс-служба правительства Адыгеи.

По словам министра финансов республики Виктора Орлова, увеличение доходов регионального бюджета связано с распределением дополнительных трансфертов для региона в размере 7,5 млрд руб. Общий объем целевых безвозмездных поступлений на 2023 год составит 15,5 млрд руб.

Депутаты приняли также во втором чтении проект регионального бюджета на плановый период 2024 и 2025 годов. В 2024 году прогнозируемый объем доходов бюджета составит более 32,5 млрд руб., расходов — почти 33 млрд руб. В 2025 году объем доходов запланирован на уровне более 26,3 млрд руб., расходов — более 26,6 млрд руб. Отмечается, что бюджет республики носит социально ориентированный характер.

«Средства планируется направить на лекарственное обеспечение, увеличение зарплаты бюджетникам, организацию летнего детского оздоровительного отдыха, строительство и ремонт автомобильных дорог, социальную защиту, поддержку малого и среднего бизнеса, цифровое развитие, образование, физическую культуру и спорт»,— отметили в правительстве Адыгеи.

На заседании парламента республики также во втором чтении депутаты рассмотрели проект бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования на 2023–2025 годы. В следующем году он будет бездефицитным: планируемые доходы и расходы — по 7,3 млрд руб.

Татьяна Ручкина

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