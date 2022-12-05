Блогер Некоглай выступил с новым стримом

Блогер Николай Лебедев (Некоглай), депортированный в конце ноября из России за нарушение миграционного режима, заявил “Ъ”, что обратился в СКР и прокуратуру с требованием разобраться с предшествующим высылке его избиением в полиции. В отделении господин Лебедев оказался после того, как опубликовал видео с пародией на российского военнослужащего. На ролик обратила внимание директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина, назвав его автора «выродком», который пытался дискредитировать российскую армию. Некоглай полагает, что именно госпожа Мизулина устроила «эти пытки и депортацию». Екатерина Мизулина в беседе с “Ъ” не исключила, что с ее стороны последует иск о клевете.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Некоглай (Николай Лебедев)

Фото: @nekoglaioff Некоглай (Николай Лебедев)

Фото: @nekoglaioff

Николай Лебедев родился в 2000 году в Кишиневе. Он приобрел популярность под именем Некоглай в 2016 году, когда, зарегистрировавшись в сервисе Twitch, стал проводить игровые стримы. К декабрю 2021 года на своем канале на Twitch Некоглай достиг рекорда по количеству зрителей среди русскоязычных стримеров — более 261 тыс. Количество подписчиков Некоглая в TikTok превышает 9,5 млн человек.

8 ноября 2022 года в TikTok блогер опубликовал видео, в котором пародировал действия российского военнослужащего: тот сумел выкинуть из окопа две гранаты, которые были сброшены неприятелем с дрона. Директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина назвала молодого человека «выродком», заявив, что он пытался дискредитировать российскую армию. Блогер был задержан, а позже осужден — но не за дискредитацию ВС РФ, а за «нарушение правил въезда» в Россию (ч. 3.1 ст. 18.8 КоАП РФ) и оштрафован на 5 тыс. руб. 24 ноября он сообщил, что улетел в Молдавию.

В минувшее воскресенье на YouTube-канале Некоглая появился сюжет, посвященный «разоблачению МВД». «Этот ролик (о российском военнослужащем.— “Ъ”) вызвал большое негодование, злобу органов РФ, и на следующий день меня задержали по причине нарушения миграционного законодательства»,— рассказал блогер. Описывая события 9 ноября, он уточнил, что находился дома, когда «постучался полицейский» и попросил спуститься на первый этаж (квартира блогера находилась на 74-м этаже башни «Око» в «Москва-Сити»).

Предполагая, что «полицейский хочет взятку», Николай Лебедев «взял документы и 250 тыс. рублей» и пошел за полицейским, однако на первом этаже его ждали «три сотрудника МВД в бронежилетах и масках».

В Пресненском отделе полиции Москвы, утверждает господин Лебедев, от него «требовали извинений» за видео с гранатами. «Я начал издеваться, петь песни, шутить шутки,— рассказывает Некоглай.— После этого пришли злые сотрудники полиции». Они завели блогера «в кабинет два на два (метра.— “Ъ”), начали забивать как собаку, руками и ногами, бутылкой с водой, прыгали на мне». «Я кричал, что я извинюсь, предлагал деньги, предлагал поддержать СВО»,— продолжил он рассказ.

Избиение, по его словам, длилось «около 20 минут», затем блогера «стали раздевать», снимать с него штаны, «угрожать литровой бутылкой кока-колы, пытаться засунуть ее в меня, душить, бить по затылку».

«Опубликуйте видео с камер наблюдения Пресненского отдела с 19 до 22 часов за 9 ноября»,— призывает в обращении Николай Лебедев, а затем демонстрирует справку из травмпункта от 10 ноября, где врач Мамедов Э. М. фиксирует «многочисленные гематомы», «ссадины» на голове и теле, а также «ссадины верхних и нижних конечностей», рекомендует лечение у педиатра, хирурга и травматолога-ортопеда. В тот день, о котором рассказывает господин Лебедев, в сети появилось видео с его извинениями — блогер обрит налысо, на лице ссадины. Некоглай винит Екатерину Мизулину, которая «написала запрос и устроила эти пытки и депортацию».

Госпожа Мизулина сообщила “Ъ”, что не видела обращение господина Лебедева, так как «была занята подготовкой к форуму добровольцев "Мы вместе", в котором участвует Национальный центр помощи детям».

Она заверила, что посмотрит видео, как только появится возможность. «Если в видео Николаем Лебедевым были озвучены такие тезисы, о которых идет речь, то юристы Лиги безопасного интернета изучат этот вопрос на предмет наличия состава преступления по статье "Клевета" и в установленном законом порядке будет направлено соответствующее исковое заявление в суд»,— отметила Екатерина Мизулина. Она добавила, что видеоролик, «дискредитирующий действия военнослужащего России, вызвал большой общественный резонанс и справедливое возмущение граждан». «Обращение (Лиги безопасного интернета в Генпрокуратуру и МВД РФ.— “Ъ”) касалось вопроса, связанного с дискредитацией вооруженных сил РФ,— пояснила госпожа Мизулина.— Насколько мне известно, по данному факту проводится проверка. В установленном законом порядке будет получен ответ по итогам этой проверки».

В МВД РФ на запрос “Ъ”, будет ли проведена проверка по сообщениям Николая Лебедева о побоях в Пресненском отделе полиции, получить оперативный комментарий не удалось.

Отметим, Николай Лебедев рассказал и о последовавшем допросе в Центре временного содержания иностранных граждан (ЦВСИГ) в Сахарово, где из него «выбивали показания про наркотики». В ЦВСИГ, добавил блогер, его посещали правозащитники из ОНК Москвы. «Первое, что бросилось в глаза, когда мы только увидели Николая Лебедева в камере,— это то, что у него практически по всему телу ссадины, синяки и гематомы,— сообщил “Ъ” ответственный секретарь ОНК Москвы и член СПЧ Алексей Мельников о том визите.— Единственное, что нам удалось выяснить,— это то, что получил он их не в Центре временного содержания иностранных граждан, а до него, потому что в ЦВСИГ, когда какой-то человек поступает, обязательно проходит медицинский осмотр, где фиксируют все травмы».

Николай Лебедев заявил “Ъ”, что с помощью адвокатов намерен инициировать проверку по факту своего избиения и добиться возбуждения уголовных дел против полицейских, принимавших в нем участие. «Действия уже предприняты, все (жалобы.— “Ъ”) подали в Следственный комитет и прокуратуру»,— сказал он.

Мария Старикова