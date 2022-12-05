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Коммерсантъ FM
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ЦБ: максимальная ставка по вкладам в российских банках увеличилась до 7,3%

Повышение средней максимальной ставки по вкладам до 7,3% годовых в топ-10 банков России зафиксировал ЦБ. В октябре—ноябре 2022 года показатель рос шесть декад подряд.

Как следует из данных регулятора, последний раз индикативная ставка снижалась в третьей декаде сентября (с 6,74% до 6,54% годовых). Во второй декаде ноября показатель фиксировался на уровне 7,06%.

При формировании отчетности ЦБ о продуктах финансовых организаций из топ-10 регулятор учитывает следующие банки: «Сбер», Газпромбанк, ВТБ, Альфа-банк, Россельхозбанк, «Открытие», Райффайзенбанк, Тинькофф-банк, Промсвязьбанк и Совкомбанк.

Последнее снижение показателя произошло на фоне корректировки ключевой ставки ЦБ с 8% до 7,5% годовых 16 сентября текущего года.

Андрей Сапожников

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