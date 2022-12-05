Илье Яшину запросили 9 лет колонии по делу о военных фейках

Прокурор Сергей Белов в ходе прений в Мещанском суде Москвы запросил бывшему муниципальному депутату Илье Яшину (признан иноагентом), обвиняемому в распространении фейков про российскую армию, девять лет колонии общего режима.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Илья Яшин

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Илья Яшин

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Как сообщили ТАСС в пресс-службе суда, господин Белов потребовал признать оппозиционера виновным по п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ). Помимо лишения свободы, представитель прокуратуры также потребовал запретить господину Яшину заниматься администрированием интернет-ресурсов на четыре года.

В качестве свидетелей в суде были допрошены офицер Центра «Э» МВД РФ, его рапорт лег в основу уголовного дела, эксперт, проводивший лингвистическую экспертизу публикации Ильи Яшина в соцсетях, и бывший испытатель Московского института медико-биологических проблем Герой России Сергей Нефедов. Последний давал показания по личности господина Яшина. На заседании также был воспроизведен видеоролик оппозиционера с высказываниями, которые стали основанием для возбуждения уголовного дела.

Как передает корреспондент «Ъ» Кира Дюрягина из зала суда, гособвинитель посчитал вину Ильи Яшина доказанной в полном объеме, отметив, что это подтвердила проведенная органами следствия лингвистическая экспертиза. Доводы защиты он признал несостоятельным, в частности, их собственную экспертизу он назвал предвзятой и некорректной, как и доклады международных организаций о ситуации в украинской Буче.

Мнение подсудимого прокурор также назвал необъективным и основанным только на одной точке зрения, которая принадлежит «недружественным странам». Прокурор попросил «учесть характер и степень общественной опасности преступления», которые, по мнению гособвинителя, «невозможно переоценить». В частности, преступление господина Яшина, по его словам, влияет на создание «неустойчивого тыла».

Адвокат политика Мария Эйсмонт назвала запрошенный прокурором срок «впечатляющим», отметив, что обвинение, по мнению защиты, не сумело доказать ни вину оппозциионера, ни достоверность сведений, которые приводятся в официальной позиции Минобороны. Она напомнила, что оппозиционера обвиняют в распространении заведомо ложной информации, но даже если она и была таковой, ее подзащитный не знал правды, а лишь высказал собственное мнение.

Илью Яшина задержали 28 июня. С лета оппозиционер находится в СИЗО. Поводом для возбуждения дела стали высказывания политика об убийствах мирных жителей в Буче, которые он сделал в ходе прямого эфира на своем YouTube-канале.

Подробнее об уголовном деле против оппозиционера — в материале «Ъ» «Илья Яшин получил поддержку снизу».

Дарья Эрозбек, Кира Дюрягина