Золотоумышленник

К пяти с половиной годам заключения приговорил Басманный райсуд Москвы основателя и экс-руководителя золотодобывающей компании Petropavlovsk Павла Масловского, признав его виновным в особо крупном мошенничестве. Как было установлено в суде, он способствовал покупке дочерней компанией концерна, АО «Покровский рудник», здания, которым владел его сын, по завышенной стоимости. По версии защиты, дело основано на ненадлежащей экспертизе. Бизнесмен, не признающий вину, обжалует судебное решение.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сделка с сыном привела Павла Масловского на общий режим

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Сделка с сыном привела Павла Масловского на общий режим

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Поскольку в уголовном деле Павла Масловского был всего один эпизод, на оглашение приговора судье потребовалось не более двух часов. Накануне в прениях прокурор попросил признать его виновным по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) и приговорить к семи годам заключения. Также гособвинитель просил удовлетворить иск АО «Покровский рудник» на 99,348 млн руб.

Из речи прокурора следовало, что в 2018 году Павел Масловский и его сын Алексей, который также являлся предпринимателем, вступили в преступный сговор с целью хищения средств золотодобывающей компании АО «Покровский рудник» «путем продажи обществу по завышенной стоимости» здания, которым владел Масловский-младший. При этом, отметил прокурор, Павел Масловский, пользуясь своим служебным положением, оказал давление на других членов совета директоров АО с тем, чтобы они согласились на эту заведомо невыгодную сделку.

Стоимость офисного здания в 218 млн руб., располагающегося в одном из самых престижных мест Благовещенска — на улице Ленина, следствие считает завышенной почти в два раза. Сделкой обществу «Покровский рудник» был причинен ущерб на сумму свыше 99 млн руб.

Адвокаты, в свою очередь, настаивали, что следствие неверно оценило здание, доверив это надлежащим специалистам.

Так, по мнению защиты, ни один из специалистов-оценщиков, привлеченных следствием, не являлся государственным судебным экспертом, а их стаж работы, с февраля 2020 года, не позволял делать экспертизу по уголовному делу. При этом один из экспертов на допросе в суде не смог даже вспомнить, где и когда получил свой диплом.

Более того, выбранные этими экспертами объекты для сравнения являлись, по мнению адвокатов, совершенно несопоставимыми с объектом оценки. Во всяком случае, это были здания не в центре Благовещенска, где располагается спорный объект и другая самая дорогая в городе недвижимость.

Стоимость офиса в размере 218 млн руб. по состоянию на 2018 год подтверждалась представленным защитой заключением независимого эксперта АНО ЦНИЭ Марией Сатаровой. Адвокаты особо отметили, что в отличие от экспертов, представлявших следствие, госпожа Сатарова имеет стаж оценочной и экспертной работы более 16 лет и для своего исследования выбрала схожую со спорным зданием недвижимость.

Защита утверждала также, что Павел Масловский в марте 2018 года не мог оказать какое-либо давление на руководство АО «Покровский рудник», поскольку являлся лишь одним из членов совета директоров компании. Адвокаты просили своего подзащитного оправдать, но суд решил иначе.

Сославшись на мнение экспертов со стороны обвинения, а также руководства АО «Покровский рудник», подавшего к подсудимому многомиллионный иск, председательствующая сочла вину предпринимателя доказанной. В результате суд назначил господину Масловскому пять с половиной лет заключения в колонии общего режима, а также удовлетворил к подсудимому иск на 99,348 млн руб. Когда председательствующая завершила чтение, Павел Масловский ответил, что приговор ему понятен, но с ним он не согласен.

Его адвокаты заявили, что обжалуют «несправедливое» судебное решение в апелляционной инстанции. Уголовное дело Алексея Масловского выделено в отдельное производство. Он объявлен в розыск.

Petropavlovsk входил в пятерку крупнейших российских золотодобывающих компаний, но из-за проблем с реализацией продукции был продан структурам Уральской горно-металлургической компании. Крупнейшим акционером Petropavlovsk является владелец «Южуралзолота» Константин Струков.

Алексей Соковнин