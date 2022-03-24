Здание оказалось золотым

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Басманный суд Москвы приступил к слушанию по существу дела основателя золотодобывающей компании Petropavlovsk Павла Масловского. Бизнесмен обвиняется в особо крупном мошенничестве: по версии следствия, в 2018 году он обеспечил покупку одной из подконтрольных ему компаний по завышенной стоимости здания в Благовещенске, которое принадлежало его сыну. По подсчетам следствия, ущерб золотодобывающей компании составил 95 млн руб. Подсудимый вины не признает, а его адвокаты заявили, что обвинение основано на неверной оценке стоимости недвижимости, включавшей в себя помимо здания и находившийся под ним земельный участок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Павлу Масловскому припомнили сделку с собственным сыном

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Павлу Масловскому припомнили сделку с собственным сыном

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

В начале судебного заседания выступила прокурор, зачитавшая обвинительное заключение. Из него следовало, что бизнесмен Павел Масловский и его сын Алексей, также предприниматель, вступили в преступный сговор с целью хищения средств при продаже золотодобывающей компании здания, расположенного в Благовещенске, путем завышения его стоимости. Как говорится в материалах уголовного дела, в начале 2018 года Павел Масловский, пользуясь своим служебным положением, оказал давление на других членов совета директоров компании, с тем чтобы они согласились на сделку по покупке компанией по заведомо невыгодной цене офисного здания, которое расположено в одном из самых престижных мест в Благовещенске — на улице Ленина, с видом на Амур.

На тот момент, по оценкам следствия, стоимость объекта составляла 123 млн руб., однако злоумышленники в контракте на покупку назначили цену 218 млн руб.

В суде прокурор настаивала на том, что Павел Масловский умышленно использовал свои служебные полномочия для того, чтобы продавить через совет директоров заведомо невыгодную для компании сделку.

После оглашения обвинительного заключения суд спросил господина Масловского, понятно ли ему обвинение. Бизнесмен с версией следствия не согласился.

«Мне понятно предъявленное обвинение,— заявил господин Масловский в суде.— Но виновным я себя признать не могу».

По его словам, он сам и его партнеры вложили в развитие предприятия свыше $6 млрд. Благодаря этому, сказал обвиняемый, за последние 20 лет АО принесло не менее $20 млрд чистой прибыли. А что касается сделки по продаже здания, в которой участвовал его сын, то ее размер, по мнению Павла Масловского, вообще несопоставим с объемами его бизнеса.

Адвокаты Павла Масловского полностью солидаризировались с подзащитным. При этом один из них, Дмитрий Ляховицкий, подробно остановился на оценке здания с земельным участком, из-за которого и разгорелся спор. По заверению адвоката, при определении стоимости объекта и земли под ним перед продажей в 2018 году на оценщика никто не давил и не советовал «поднять цену повыше». А следствие, по его словам, ограничилось тем, что привлекло к экспертизе неких оценщиков, квалификацию которых можно поставить под большое сомнение, поскольку они не фигурируют ни в одном из экспертных сообществ.

Стоит отметить, что к уголовной ответственности Павла Масловского привлекли в декабре 2020 года, после того как в ФСБ с заявлением обратился Максим Харин, представлявший в совете директоров Petropavlovsk Plc интересы одного из акционеров — АО «Южуралзолото Группа Компаний». В результате 24 декабря 2020 года Павел Масловский был задержан, а на следующий день отправлен под стражу. Вначале его обвинили в растрате в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК). Но впоследствии данное обвинение переквалифицировали на «особо крупное мошенничество» (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Алексей Соковнин