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Коммерсантъ FM
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Трейдеры зафиксировали торги российской ESPO Blend на 32% дороже ценового потолка

Сорт российской нефти ESPO Blend торгуется дороже ценового потолка, установленного странами ЕС, G7 и Австралией. Сделки заключаются на уровне $79 за баррель при действии ограничения в $60 за баррель, то есть цена на 32% выше.

Как сообщает Reuters со ссылкой на данные трейдеров, ESPO Blend продается дороже маркерного российского сорта Urals, которая сейчас торгуется на уровне $55 за баррель. Из-за отказа ЕС покупать морские партии Urals российским производителям пришлось перенаправить поставки сорта, увеличить скидки и оплачивать дорожающий фрахт. В результате экспортные цены на Urals находятся на уровнях вблизи потолка цен или даже ниже ввиду рыночных причин, отмечает агентство.

ESPO (Eastern Siberia Pacific Ocean) — смесь видов нефти, добываемых в Восточной Сибири. Сорт транспортируется по нефтепроводу Восточная Сибирь—Тихий океан. Объем годового экспорта — 65 млн тонн. Еще 30 млн идет в Китай по ответвлению нефтепровода Сковородино—Мохэ.

Ограничения Евросоюза, стран G7 и Австралии на российскую нефть действуют с 5 декабря.

Подробнее о предельной цене на нефть из России — в публикации «Ъ FM» «Российской нефти подобрали лимит».

Дарья Эрозбек

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