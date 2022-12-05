Организаторов нарколаборатории в Удмуртии осудили за изготовление 80 кг наркотиков

Сегодня, 5 декабря, Верховный Суд Удмуртии вынес приговор в отношении 29-летнего и 26-летнего местных жителей, а также 52-летнего жителя Екатеринбурга. Их признали виновными в незаконном производстве и приобретении, сбыте и пересылке наркотиков, сообщает объединенная пресс-служба судейского сообщества (ч. 5 ст. 228.1 УК РФ, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ, ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 228.3 УК РФ). Ранее суд вынес приговор в отношении еще одного 25-летнего фигуранта из Ижевска.

Установлено, что в июле 2020 года по приглашению своего знакомого жители Удмуртии через интернет вступили в организованную преступную группу для изготовления и сбыта наркотиков для получения доходов в короткий срок. В частности, подсудимые приобрели два земельных участка с жилым домом в Завьяловском и Воткинском районах. На одном они возвели ангар, а также разместили нарколаборатории со специальным оборудованием, средствами индивидуальной защиты и химическими компонентами. С марта по май 2021 года они произвели наркотик общей массой более 81 кг.

Житель Екатеринбурга присоединился к ним в феврале 2021 года в качестве межрегионального курьера. Он изымал из тайников партии наркотиков, перевозил их в другие регионы и размещал запрещенные средства в тайниковые закладки для дальнейшего сбыта.

В мае 2021 года подсудимые расфасовали наркотик общей массой более 39 кг, после чего поместили его в оборудованные тайники в Удмуртии. Вскоре их задержали сотрудники правоохранительных органов, запрещенные вещества изъяли. Также были изъяты прекурсоры наркотического средства массой 223,65 кг.

Свою вину подсудимые признали. Суд приговорил 29-летнего жителя Удмуртии к 15,5 годам лишения свободы, 26-летнему — 15 лет и три месяца, жителю Екатеринбургу — на восемь лет с отбыванием для всех наказания в колонии строгого режима. Суд учел смягчающие обстоятельства, в том числе признание вины, состояние здоровья подсудимых и их родственников, а также наличие малолетних детей.