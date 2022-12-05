5.000.000 квадратных метров. Тысячи счастливых семей

Масштабная сдача домов в семейном квартале «Достояние» отметилась пятимиллионным квадратным метром

Именно такой объем жилья построила и ввела в эксплуатацию группа компаний «ЮгСтройИнвест».

Цифры впечатляют так же, как микрорайоны от застройщика. Современные, комфортные, высокотехнологичные. Такими стали 12-й и 13-й литеры в ЖК «Достояние». В минувшую субботу жителями двух новых домов в семейном квартале стали почти 5 сотен семей. Узнав, что их дом отметился юбилейным пятимиллионным квадратным метром, жильцы не удивляются. Говорят, что застройщик один из лучших на юге России.

«Главное, что разводка электрики и вода — все разведено. Это уже большой плюс. Самая грязная работа сделана. Здесь предчистовая достойная»,— Татьяна Баварская, дольщик

«Для тебя в целом всё готово. Дворы готовы к тому, чтобы в них играли дети, рядом школа, садик, все в одном месте. Это как будто такой мини-город в одном месте, такой компактный, уютный, со своей экосистемой»,— Елена Москалёва, дольщик.

Проекты «ЮгСтройинвест» — это всегда комплексная застройка с детскими садами, школами, современными паркингами, игровыми и спортивными площадками, зелеными аллеями с фонтанами и арт-объектами. Так, вместе с 12-м и 13-м литерами были сданы игровые площадки, благоустроенная территория и первая в Краснодаре гольф-аллея. Масштабная сдача отметилась и яркой атмосферой с выступлением кавер-группы, стильной фотозоной, мастер-классами и праздничным розыгрышем призов.

Юрий Иванов, генеральный директор ГК «ЮгСтройИнвест»: «Для нас 5 миллионов — не просто цифра. Это огромный путь, пройденный компанией за 19 лет, и результат нашего отношения к любимому делу. А еще это детские улыбки, уверенность в завтрашнем дне, чувство сплоченности и радости. Все это с каждым квадратным метром мы дарим нашим дольщикам. 5 миллионов — это заслуга каждого сотрудника всего многотысячного коллектива группы компаний "ЮгСтройИнвест". Искренне поздравляю всю нашу команду с этим событием. Спасибо за вашу работу и вклад в наше общее дело. И, конечно, спасибо нашим дольщикам, которые доверяют нам и выбирают нас. Мы очень ценим ваше доверие и вкладываем душу и весь профессионализм, каждый раз делая наши проекты все лучше и лучше».

За последние годы «ЮгСтройИнвест» значительно увеличил объем строительства в Краснодаре, Ставрополе и Ростове-на-Дону, ежегодно реализуя более 500 тыс. квадратных метров жилья. Согласно данным единого ресурса застройщиков, сейчас компания в числе лидеров страны по объему ввода жилья и занимает 6-е место. За 19 лет работы застройщик сдал в эксплуатацию 259 жилых домов, 5 школ и 15 детских садов. Уже несколько лет подряд «ЮгСтройИнвест» занимает лидерские позиции в независимой премии «Urban Awards» и получает звание «Надежный застройщик России».

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