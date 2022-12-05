В Великобритании выпустят коллекционные монеты с изображением королевы Елизаветы II и героев книг о Гарри Поттере

Королевский монетный двор выпустит коллекционные монеты на тему книг о Гарри Поттере. Как сообщает Daily Mail, эти монеты являются частью коллекции, выпускаемой в честь 25-летия публикации книги Джоан Роулинг «Гарри Поттер и философский камень», положившей начало серии романов о Гарри Поттере.

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На монетах будут отчеканены изображения «Хогвартс-экспресса», Гарри Поттера, профессора Дамблдора и Школы чародейства и волшебства Хогвартс. На двух из них будет также портрет королевы Елизаветы II, и, как отмечает издание, это будут последние монеты с портретом предыдущего монарха, на остальных уже появится изображение короля Карла III. «На протяжении 70 лет портрет королевы Елизаветы II появлялся на каждой официальной монете, отчеканенной Королевским монетным двором. Эта коллекция станет постоянным напоминанием об удивительном переходе от самого долго правившего монарха Великобритании к первому появлению изображения его величества короля на британских монетах»,— прокомментировала выход серии директор отдела коллекционных услуг Королевского монетного двора Ребекка Морган. Такие случаи, когда прямо в процессе выпуска серии меняется изображение монарха, очень редки, и это повышает ценность таких монет для коллекционеров.

Алена Миклашевская