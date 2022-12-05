В Кремле считают, что западные санкции некритичны для экономики РФ

В Кремле не согласны с мнением канцлера ФРГ Олафа Шольца о возрастающем эффекте антироссийских санкций, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Несмотря на негативное воздействие санкций на российскую экономику, проблемы, по словам господина Пескова, некритичны.

«Определенные проблемы, безусловно, из-за санкций возникают, но до сих пор они были некритического характера, и здесь можно поспорить с господином Шольцем. Специалисты прекрасно видят процесс адаптации экономики России к этим условиям, и отрицать это было бы непрофессионально»,— сказал господин Песков в ходе пресс-колла.

Несмотря на то что санкции стран Запада направлены против России, они наносят вред экономике европейских государств, в том числе Германии, считает господин Песков.

«Также, наверное, было бы непрофессионально умалчивать тот вред, который наносят санкции европейским странам. Я имею в виду в части тех санкций, которые европейцы и ЕС ввели против нас. Этот вред очевиден, очевиден и вред этих санкций для экономики ФРГ. Об этом всем известно хорошо у нас специалистам, специалистам в Брюсселе и специалистам в Берлине»,— добавил он.

Ранее господин Шольц в своей статье для издания Foreign Affairs заявил, что эффективность антироссийских санкций со временем только возрастает. По его словам, «беспрецедентные» экономические санкции против России подтверждают, что Евросоюз и НАТО «сильны как никогда».

Последний, восьмой пакет антироссийских санкций был принят в октябре. В его основе лежит запрет на транспортировку российской нефти третьим странам по цене выше установленного потолка в $60 за баррель с 5 декабря. По информации Politico, страны Евросоюза (ЕС) могут согласовать девятый пакет санкций против РФ до начала заседания Совета по иностранным делам и саммита ЕС, которые пройдут в начале следующей недели.

Об ограничении цены на российскую нефть — в материале «Ъ» «ОПЕК+ долго раскачивается».

Милена Костерева