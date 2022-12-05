На Кубани число жалоб на работу властей за три года сократилось на 60%

В Краснодарском крае за последние три года число жалоб и обращений к региональным властям сократилось на 60%. Об этом сообщила пресс-служба администрации Кубани.

«В этом году в администрацию края поступило более 90 тыс. обращений. За каждой жалобой находится человек, которому важно решение вопроса. Призываю коллег избегать формального отношения к ответам. Безразличие и отписки подрывают доверие»,— отметил глава края Вениамин Кондратьев.

Больше 12 тыс. обращений, поступивших в 2022 году, связаны с вопросами жилищно-коммунального обеспечения, в частности догазификации. Жители Краснодара, Абинского, Отрадненского, Павловского, Калининского, Брюховецкого районов сообщили, что договоры с газораспределительными компаниями были заключены еще весной, но работы так и не начались. Как сообщил вице-губернатор Андрей Прошунин, ситуация возникла из-за задержки финансирования, которое поступило только в августе. Он отметил, что все поставленные задачи будут выполнены до конца текущего года.

Анастасия Донскова

Читайте нас в Telegram