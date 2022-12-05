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Цифровая парилка

Студенты Московского политеха реконструировали Центральные бани

Студенты факультета урбанистики и городского хозяйства Московского политеха с помощью 3D-моделирования оцифровали поврежденные интерьеры и фасады Центральных бань. Результаты работы применили в проекте реконструкции объекта культурного наследия.

Реконструкиця объекта культурного наследия конца XIX века «Центральные бани»

Реконструкиця объекта культурного наследия конца XIX века «Центральные бани»

Фото: Предоставлено пресс-службой МПУ

Реконструкиця объекта культурного наследия конца XIX века «Центральные бани»

Фото: Предоставлено пресс-службой МПУ

«Проект начался с обращения компании-заказчика к команде кураторов проекта в Московском политехе. Первоначальная задача состояла в разработке обмерочных чертежей реконструируемого объекта. А основная идея — в ускорении создания этих самых чертежей»,— рассказывает старший преподаватель кафедры «Промышленная теплоэнергетика», куратор проекта Илья Савельев.

Работу студенты вели с помощью лазерного сканирования, когда объемную модель выстраивают из множества точек, созданных лазером. После этого «облако точек» преобразовывают в специальных компьютерных программах. Следующим шагом становится создание BIM (building information model, информационная модель здания). Эта модель здания учитывает множество факторов и информацию об объекте, отдельных его элементах, географии, дизайне, в том числе влияние его на окружающую среду и наоборот. Все эти данные формируют такую информационную модель, в которой изменение одного параметра приводит к автоматическому перерасчету всех остальных.

Разработчики не остановились на информационной модели здания, поэтому усовершенствовали ее с помощью добавления интерактивных функций.

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Реконструкиця объекта культурного наследия конца XIX века «Центральные бани»

Реконструкиця объекта культурного наследия конца XIX века «Центральные бани»

Фото: Предоставлено пресс-службой МПУ

Фото: Предоставлено пресс-службой МПУ

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Реконструкиця объекта культурного наследия конца XIX века «Центральные бани»

Фото: Предоставлено пресс-службой МПУ

Фото: Предоставлено пресс-службой МПУ

«Мы внедрили познавательные баннеры и возможности настраивать освещение и время года на объекте. Для проекта разработали VR-визуализацию, в которой можно перемещаться внутри здания и прочитать вложенную информацию при приближении к объекту», — говорит Савельев.

Участников проекта распределили по задачам: инженерия, визуализация, документооборот, концентрация данных, презентация проекта.

Итогом проекта стали: комплект чертежей здания, информационная модель и VR-визуализация одного из помещений, относившихся к объекту культурного наследия.

Центральные бани — объект культурного наследия, памятник архитектуры, построенный в конце XIX века. Комплекс функционировал до 1990 года, а в 1993 году в зданиях случился пожар, уничтоживший многие интерьеры, некоторые из которых реконструируются до сих пор.

Татьяна Мейлахс

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