В детские сады и санатории Южного Урала поставили 1,6 тонны фальсифицированного масла

Предприниматель из Пермского края через три компании поставил в 14 дошкольных учреждения и санатория Челябинской области 1,6 т сливочного масла, пробы которого показали несоответствие продукта установленным требованиям по жирно-кислотному составу, массовой доле влаги и жира. Об этом сообщают в управлении Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям.

Проверка была проведена после того, как специалисты надзорного ведомства установили, что масло сладко-сливочное «Крестьянское» (72,5% жирности) и сладко-сливочное несоленое «Традиционное» (82,5%) имели декларации, действие одной из которых было прекращено в сентябре, второй – находилось в статусе «недействительна».

«Нахождение в обороте фальсифицированного пищевого продукта, не соответствующего требованиям технических регламентов, создает угрозу причинения вреда здоровью граждан и не допускается, - комментируют в Россельхознадзоре. – Кроме того, законодательством установлен прямой запрет на использование для питания детей раннего возраста спредов, гидрогенизированных масел и жиров, жиров с высоким содержанием насыщенных жирных кислот».

По данным ведомства, фальсифицированное масло поступало в учреждения Миасса, Трехгорного, Кыштыма, Карабаша и Усть-Катава. Продукция была изъят, двум участникам ее оборота выданы предостережения, в отношении третьего рассматривается вопрос о привлечении к административной ответственности.