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Коммерсантъ FM
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Суд признал экс-главу Petropavlovsk Масловского виновным в мошенничестве

Басманный суд Москвы признал основателя и бывшего гендиректора компании Petropavlovsk Павла Масловского виновным по делу о мошенничестве. Обвинение требовало для него семь с половиной лет года колонии.

Павел Масловский

Павел Масловский

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Павел Масловский

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«Суд постановил признать виновным Масловского П. А. по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере)»,— зачитала приговор судья Евгения Николаева (цитата по ТАСС). Срок наказания огласят позднее сегодня, 5 декабря.

Господин Масловский был задержан в феврале 2021 года. По версии следствия, в 2018 году он обеспечил покупку одной из подконтрольных ему компаний офисного здания в Благовещенске, которое принадлежало его сыну, по заведомо невыгодной цене. Ущерб Petropavlovsk оценили в 95 млн руб. Адвокаты господина Масловского заявили, что обвинение основано на неверной оценке стоимости недвижимости, включавшей в себя помимо здания и находившийся под ним земельный участок. Подсудимый вину не признает.

Подробнее о деле — в публикации «Ъ» «Здание оказалось золотым».

Лаура Кеффер

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