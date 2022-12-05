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Коммерсантъ FM
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Липецкое правительство назвало сообщения об уголовном деле против губернатора фейком ЦИПсО

Пресс-служба правительства Липецкой области отрицает информацию о возбуждении уголовного дела в отношении губернатора Игоря Артамонова и об обысках у него дома. Анонимный Telegram-канал «Полиграф» ранее сообщил, что в конце прошлой недели чиновника опросили столичные оперативники СКР и ФСБ.

Пресс-служба назвала сообщения «редкостной чушью от первой до последней буквы». По данным правительства, сейчас губернатор едет с грузом оборудования и подарками к военнослужащим, которые «сражаются с украинскими националистами». «Видимо, этот факт очень печалит недобитых (пока) фашистов, побуждая центры информационно-психологических операций плодить фейки»,— заключили в пресс-службе.

Проведение оперативных мероприятий в Липецкой области автор «Полиграфа» связывал с уголовным делом предпринимателя Евгения Свиридова, которого летом заключили в столичное СИЗО по обвинению в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ, до десяти лет лишения свободы). Анонимные источники информации представляют господина Свиридова, занимающегося коммунальным бизнесом в регионе, как «теневого губернатора Липецкой области». Его уголовное дело в правоохранительных органах официально не комментировали.

Сергей Толмачев, Воронеж

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