В 2022 году клиенты РНКБ совершили в сети Интернет покупки на 100 млрд рублей

С начала 2022 года клиенты банка РНКБ совершили более 33 млн операций в Интернете на сумму свыше 100 млрд рублей. Таким образом, владельцы карт РНКБ совершают в интернете в среднем около 70 покупок в минуту. Средний чек покупки составляет около 3000 рублей.

В числе самых популярных сайтов, где клиенты банка совершают покупки товаров и услуг,— Wildberries, Avito, Ozon, Gosuslugi и др. Кроме того, крымчане оплачивают через интернет поездки на такси, оплачивают товары и услуги в соцсетях, услуги онлайн-кинотеатров и пр. Покупки совершаются более чем в 55 тыс. онлайн-магазинов страны.

Отметим, что крымчане стали активно использовать кредитные карты для покупок в интернете. Предпочтение кредитной карте отдается неслучайно — в 2022 году РНКБ увеличил до 115 дней льготный период за использование кредитных средств, в рамках которого проценты на потраченную сумму не начисляются.

При этом оплачивать покупки в интернете можно не только с помощью дебетовых или кредитных карт РНКБ, но и с помощью виртуальных, которые предназначены специально для таких расчетов. Такую карту можно бесплатно оформить в два клика в мобильном приложении банка. Клиенты РНКБ уже используют более 150 тыс. таких карт.

Количество владельцев карт РНКБ, которые активно совершают платежи в сети Интернет, достигло 1,35 млн человек — это на 10% больше, чем в январе 2022 года. Отметим, что клиенты, которые регулярно делают покупки в интернете, гораздо реже становятся жертвами мошенников. Это связано с тем, что покупатели активно пользуются современными банковскими сервисами и понимают, как они работают. В том числе они знают, что номер карты, срок ее действия и CVV-код можно использовать при оплате покупок в Интернете на проверенных сайтах, но нельзя говорить посторонним людям по телефону, даже если они представляются сотрудниками банка.

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ПАО РНКБ банк