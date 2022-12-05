«"Павелецкая Сити" формирует новый облик локации»

Обозреватель “Ъ FM” Светлана Бардина рассказывает, почему жилой комплекс подойдет как семьям с детьми, так и студентам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: MR Group Фото: MR Group

Уже в самом слове «сити» считывается образ комфортного вертикального города, что отражается в концентрации удобств и сервисов. И проект «Павелецкая Сити» полностью отвечает этому образу. Жилые небоскребы с архитектурой в стиле ар-деко от именитого бюро СПИЧ обладают настолько насыщенным и продуманным окружением, что создают особую атмосферу и доброжелательное комьюнити. Огромная территория и высочайший уровень безопасности делают его самодостаточным и независимым.

Собственная инфраструктура проекта «Павелецкая Сити» превосходит все ожидания. Здесь будут супермаркеты, рестораны и гастропроекты, отделения банков, аптеки, фитнес и бьюти-центры — все, что обычно и наполняет целую улицу. Откроются собственные школа и детский сад. Продуманы и вопросы досуга жителей. Для них дизайнерские лобби с библиотекой и зоной для встреч, колясочные и места хранения, лапомойки для питомцев при входе. Во дворе детские и спортивные площадки, зона workout, прогулочные и велодорожки.

В «Павелецкая Сити» легко представить и семью с детьми в просторном пентхаусе, и студента в студии. Одним удобно добираться до одного из трех вузов, расположенных в шаговой доступности. Другие в режиме прогулки будут отправляться в офис во втором по величине столичном деловом кластере, а по пути отводить ребенка в детский сад.

Громкий успех проекта «Павелецкая Сити» от девелоперов MR Group и Level Group можно объяснить несколькими причинами. Во-первых, масштаб проекта — более 40% всего объема строительства в Даниловском районе приходится именно на этот жилой комплекс. Он формирует новый облик локации, делая ее престижной. Весь район получил большой потенциал роста цен на жилье. И, конечно, важен еще такой фактор: концепция вертикального города становится близка все большему количеству покупателей.