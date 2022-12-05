Петербуржцы заплатили почти 300 тыс. рублей с начала года за выгул собак без намордников

С начала 2022 года судебные приставы в Петербурге взыскали около 300 тыс. рублей с горожан, оштрафованных за нарушение правил выгула собак. Об этом сообщила пресс-служба ГУФССП России по Санкт-Петербургу.

Всего в ведомство за 10 месяцев поступило 38 административных штрафов за нарушение правил содержания собак. Большая часть правонарушений заключалась в отсутствии у животных намордников и поводков.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что Законодательное собрание Санкт-Петербурга приняло в первом чтении законопроект в области обращения с домашними животными, устанавливающий рамочные требования к количеству кошек и собак в одной квартире.

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