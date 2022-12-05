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Коммерсантъ FM
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Атмосферное давление в Москве обновило рекорд на 5 декабря

В полночь 5 декабря атмосферное давление в Москве достигло 771,2 мм рт. ст. Это стало новым рекордом для даты за всю историю метеорологических наблюдений, заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«В полночь 5 декабря атмосферное давление превысило рекорд сразу на 7 мм ртутного столба»,— рассказал ТАСС господин Вильфанд.

Атмосферное давление в Москве обновляет рекорд третий день подряд. 3 декабря оно поднималось до 770,9 мл ртутного столба, 4 декабря — до 771,1. Нормой давления для города является 748 мм.

Лаура Кеффер

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