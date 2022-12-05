Семьи мобилизованных получат по 20 тыс. рублей к Новому году

Глава Башкирии Радий Хабиров поручил выплатить мобилизованным и каждому члену их семей по 20 тыс. руб. до 26 декабря.

«Впереди Новый год, вы знаете у нас большое количество отцов, мужей семейств находятся на СВО. У них нет такой возможности, как они традиционно поздравляли своих детей, жен. Мы приняли решение, что мы им поможем. Мы просто администрируем, мы эти деньги нашли, это будет подарок от них по сути», — отметил Радий Хабиров на совещании в правительстве.

Глава республики поручил членам кабмина «не мучать людей тасканием справок». Для упрощения процедуры получения выплаты нужно будет предоставить только справку с военкомата, отметил Радий Хабиров.

Карина Мамаева

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