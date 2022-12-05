В Горячем Ключе задержали коллекционера, подозреваемого в подпольном изготовлении оружия

В Горячем Ключе задержали коллекционера, незаконно хранившего и изготавливавшего оружие. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю

В хозяйственной пристройке задержанного хранились винтовки, карабины, ружья и 180 патронов и пуль различного калибра.

«Со слов подозреваемого, оружие и боеприпасы он находил в лесу, после чего реставрировал и хранил в своей коллекции»,— говорится в сообщении.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 223 УК РФ (незаконное изготовление оружия и боеприпасов). В случае доказательства вины мужчины ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет. К настоящему времени в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Анастасия Донскова

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