Власти Ижевска не расширили улицу Авангардную из-за отказа собственников МКД от перемежевания

Власти столицы Удмуртии не реализовали проект по расширению улицы Авангардной из-за отказа собственников многоквартирного дома от межевания. Об этом в соцсетях сообщила пресс-служба муниципалитета в ответ на комментарий ижевчанина, пожаловавшегося на пробки в районе перекрестка улиц Удмуртской, Кирова и Авангардной.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

Так, согласно сообщению администрации Ижевска, расширение планировалось в районе перекрестка с ул. С. Ковалевской, однако часть предназначенной территории является придомовой. Собственники многоквартирного дома не дали согласие на перемежевание, поэтому реализация проекта была приостановлена.

Напомним, ранее администрация Ижевска сообщала, что работы по расширению проезжей части улицы Авангардная в районе пересечения с улицей Репина начнутся в середине лета 2022 года. Кроме того, власти города планировали организовать двустороннее движение по улице Софьи Ковалевской — от улицы Грибоедова до Авангардной. Данная мера должна была снизить транспортную загруженность района.