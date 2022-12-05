На аэродроме под Рязанью взорвался бензовоз, погибли три человека

На аэродроме под Рязанью загорелся и взорвался бензовоз. В результате погибли три человека, еще шесть получили ранения, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на экстренные службы. ТАСС сообщил, что ЧП произошло на стоянке авиационной техники на аэродроме.

«Предварительно, произошло возгорание бензовоза в результате взрыва. Пострадали, по предварительной информации, девять человек, трое из них погибли»,— сказал представитель экстренных служб.

Из-за взрыва также пострадал самолет. Что послужило причиной взрыва, пока неизвестно. По данным ТАСС, двум пострадавшим «причинен тяжкий вред здоровью», подробности об их состоянии не приводятся.

«Московский комсомолец» уточняет, что речь идет о военном аэродроме в Дягилево. Там работает 43-й Центр боевого применения и переучивания летного состава (авиационного персонала дальней авиации), сообщало Минобороны.

Лаура Кеффер