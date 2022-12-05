Литва передаст Украине боеприпасы стандарта НАТО для артиллерии

Литва отправит на Украину артиллерийские снаряды калибра 155 мм — стандартного размера для оружия НАТО. Об этом сообщил министр обороны страны Арвидас Анушаускас.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Арвидас Анушаускас

Фото: Ints Kalnins / Reuters Арвидас Анушаускас

Фото: Ints Kalnins / Reuters

«Литва отправит 155-миллиметровые боеприпасы для украинской артиллерии»,— написал господин Анушаускас в Twitter. Он не уточнил сроки поставки вооружения.

В октябре в МИД Литвы призвали союзников по НАТО предоставить украинской армии военную помощь из запасов по принципу «все, что есть». Там говорили, что чем дольше будут длиться дебаты по этому вопросу, тем дольше будет продолжаться российско-украинский военный конфликт.

Олеся Павленко