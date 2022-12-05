Пожар произошел в доме в Камбарском районе Удмуртии из-за скрутки электрических проводов

29 ноября в одном из домов в Камбарском районе Удмуртии произошел пожар из-за аварийного режима работы электрооборудования в месте, где соединенные скруткой провода были проложены по полу. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по республике, в момент возгорания в доме находилась пожилая родственница хозяев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии

«Женщина, которой далеко за 80, разволновалась, поэтому не смогла вызвать пожарных сама. Зато, выбегая из дома, плотно закрыла двери, чем предотвратила быстрое развитие пожара. На улице она громко звала на помощь»,— сказано в сообщении.

Пожарных вызвали очевидцы, которые затем также предупредили хозяина дома. Спасателям удалось отстоять дом, однако гонь повредил стену, потолочное перекрытие и мебель.