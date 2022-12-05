Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница
обновлено 07:31

В Ярославле произошел взрыв газа в трехэтажном доме

Взрыв газа произошел в жилом доме в Ярославле. Обрушились чердачные перекрытия и кровля. Один человек пострадал.

Информация о взрыве по адресу ул. Кузнецова, 5, поступила в региональное управление МЧС в 6:15. Спасатели эвакуируют людей из здания. По этому адресу расположен трехэтажный жилой дом с тремя подъездами.

МЧС сообщило, что есть пострадавшие. Как утверждает мэр Артем Молчанов, травмы получил один человек. Проводилась эвакуация одного подъезда. Господин Молчанов сообщил ТАСС, что под завалами людей нет.

Накануне, 4 декабря, в Нижневартовске взорвался баллон с газом в пятиэтажном доме. Это привело к обрушению двух этажей. По предварительным данным, погибли шесть человек, 15 пострадали. Судьба еще семи человек остается неизвестной. Разбор завалов продолжается.

О взрыве в Нижневартовске — в материале «Ъ» «Газ ударил по жильцам».

Леонид Уварчев

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...