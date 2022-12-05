В Ярославле произошел взрыв газа в трехэтажном доме

Взрыв газа произошел в жилом доме в Ярославле. Обрушились чердачные перекрытия и кровля. Один человек пострадал.

Информация о взрыве по адресу ул. Кузнецова, 5, поступила в региональное управление МЧС в 6:15. Спасатели эвакуируют людей из здания. По этому адресу расположен трехэтажный жилой дом с тремя подъездами.

МЧС сообщило, что есть пострадавшие. Как утверждает мэр Артем Молчанов, травмы получил один человек. Проводилась эвакуация одного подъезда. Господин Молчанов сообщил ТАСС, что под завалами людей нет.

Накануне, 4 декабря, в Нижневартовске взорвался баллон с газом в пятиэтажном доме. Это привело к обрушению двух этажей. По предварительным данным, погибли шесть человек, 15 пострадали. Судьба еще семи человек остается неизвестной. Разбор завалов продолжается.

О взрыве в Нижневартовске — в материале «Ъ» «Газ ударил по жильцам».

Леонид Уварчев