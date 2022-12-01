Самовыражаясь научно

1 декабря президент России Владимир Путин в Сочи, в парке «Сириус», встретился с молодыми учеными, которые рассказывали ему о проблемах с утверждениями диссертаций в ДНР и необходимости постановки психологов страны на службу государственным задачам в Донбассе. Кроме того, рассказывает специальный корреспондент “Ъ” Андрей Колесников, Владимир Путин выдвинул новую версию случившегося 24 февраля этого года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Путин, осматривающий достижения молодых ученых

Фото: пресс-служба президента РФ Владимир Путин, осматривающий достижения молодых ученых

Фото: пресс-служба президента РФ

До появления Владимира Путина на конгрессе с лекцией о природоподобных технологиях перед молодыми учеными выступал президент Курчатовского института Михаил Ковальчук.

Молодые ученые, без сомнения, узнали очень много нового.

— Они еще на ветках сидели (остается догадываться, кто именно, но примерно понятно.— А. К.), а мы уже спутник запустили на солнечных батареях,— объяснял он.

Правда, такое впечатление, что там, куда запустили, эти солнечные батареи и остались: развитием таких технологий в человеческой жизни занимались и до сих пор занимаются уже совсем другие люди.

— Мечта элиты западной, а она сконцентрирована во многих клубах: Горном, Бильдербергском, Римском, Давосском, которые уже столетия заседают и думают, как быть, что делать,— мечта в том, чтобы вывести служебных людей для того, чтобы существующий строй уже больше не менялся и они могли бы царствовать,— доходчиво объяснял он молодым ученым.— И сегодня появилась технологическая возможность создания служебных людей.

Михаил Ковальчук имел в виду людей, которые выполняют то, что им предписано, и ни о чем другом не задумываются. Он даже показал отрывок из фильма 1968 года, в котором западные ученые мечтали о выведении породы человека-ткача, человека-электрика, человека-посудомойки...

— И вам больше не надо будет столько людей вообще! — воскликнул он.— Искусственная матка, инкубатор, и как цыплята... И дальше вы при помощи генетического редактирования можете получить служебных людей в нужном количестве.

Многие из живущих людей становятся лишними. Их надо убрать, и это представляется несложным:

— Убирают очень ласково, в белых перчатках,— рассказывал Михаил Ковальчук.— Их приучают к однополым бракам, чтобы они больше не размножались. И через пару поколений там уже никого особенно не будет!

Я видел, как ойкнула девушка во втором ряду. Для нее, кажется, многое наконец-то выяснилось.

— А остальное население... Мы, Китай, Индия... К нему придет ковид со стопроцентной смертностью и вырежет всех,— рассказал Михаил Ковальчук.— Нас-то они не будут жалеть. Это сложное, давно задуманное дело... Два брата Даллесы[Аллен Даллес, директор ЦРУ и Джон Даллес, госсекретарь в администрации Д.Эйзенхауэра – А.К.] создали в свое время при помощи своего дружка Рокфеллера Всемирную организацию здравоохранения. Они ее создали не для лечения. А для того, чтобы взять под контроль состояние здоровья человечества в разных частях мира, влиять на него с помощью вакцинирования, например, и сделали кэш-машину, с помощью которой, вбрасывая утки про тот или иной грипп, зарабатывали триллионы на производстве лекарств.

Да, все постепенно и правда выяснялось. Но при этом Михаил Ковальчук не медлил, так как до прихода Владимира Путина оставалось все меньше времени, а молодых ученых еще надо было полностью подготовить.

— Происходит слом системы базовых моральных принципов, и насаждаются альтернативные нашим нормы морали,— форсировал Михаил Ковальчук.— И абсолютизация роли личности! Дети важнее родителей, например. Разрушение авторитета… И использование абсолютизации как кувалды по уничтожению государства! А государство — единственный институт, который может обеспечить наши с вами права! И уничтожаются целые государства: Ливия, Ирак...

Да, теперь любое слово Владимира Путина легло бы на хорошо вспаханную Михаилом Ковальчуком почву. Молодые ученые были достаточно взбудоражены.

Ученых на встрече с Владимиром Путиным было между тем немного, шестнадцать человек, но учитывая, что слово должен был получить каждый, мало тут не могло показаться.

Российский президент в первую очередь объяснился в объяснимой любви к «Сириусу», на территории которого проходила встреча:

— В целом считаю, что нам удалось на территории бывшего олимпийского кампуса создать очень хороший образовательный кластер для детей, но и, как и планировали, мы делаем следующие шаги: создаем здесь лаборатории самого высокого уровня и класса, мирового класса, без всякого преувеличения (это пока недоказуемо.— А. К.). Университет создан. Надеюсь, что в будущем удастся создать и производственные площадки. Не такие, конечно, как Путиловский завод, здесь такого не нужно, но высокотехнологичное производство по отдельным направлениям совершенно точно можно будет развернуть. И это будет абсолютно замкнутый цикл: от школы до производства.

Российский президент объяснил, почему наука в стране жива (тоже, впрочем, надо доказывать, причем лучше каждый день.— А. К.):

— Да, конечно, многое утрачено за 1990-е годы, когда все разваливалось, и наука разваливалась, в образовании возникли проблемы. Но тем не менее фундаментальные основы были такими мощными, что развалить все не удалось.

Перешли к выступлениям и комментариям на них. Господина Путина заинтересовала идея налогового инвестиционного вычета, предложенная одной из участниц встречи, Ольгой Тарасовой. Этот вычет действует на территории страны, но не распространяется на производителей научных приборов. Предложено распространить.

— Можно,— великодушно кивнул господин Путин.— Я думаю, Минфин с ума не сойдет, не такие уж большие деньги... Если дать льготы какие-то, отрасль раскрутится и можно потом получать доходы в бюджет.

Он как будто разговаривал уже с Антоном Силуановым.

— Вам, может, какая-то еще помощь и поддержка нужна? — переспросил президент.

— Самая большая поддержка будет, если вы скажете: покупайте российские товары! — расчувствовалась девушка.— Это самое важное!

— Я всегда об этом говорю! — оживился и Владимир Путин.— Повторяю еще раз: покупайте российские товары!

И ведь все сразу бросились покупать. Хотя, казалось бы, сколько ни говори «халва», во рту слаще не станет. Впрочем, современная наука утверждает, что может стать. Ведь речь идет о физиологии условных рефлексов. Правда, у отечественных покупателей начисто отсутствует такой рефлекс: чуть что, забыть себя и ринуться покупать российские товары.

Александра Залавская, аспирант Донецкой академии управления и государственной службы, как и остальные, говорила очень гладко. Чувствовалось, что текст заучен, отрепетирован, а потом еще не раз и не два повторен с утра и к ночи. Что ж, у молодых ученых на десятидневном карантине других развлечений ведь и не было.

Проблема, не дающая ей покоя, состоит в следующем.

— Сегодня в республике действуют 29 диссертационных советов по 56 научным специальностям,— рассказала она.— Издаются научные журналы, включенные в перечень ВАК (Высшая аттестационная комиссия.— А. К.) ДНР. Однако в России имеется свой перечень рецензируемых изданий. И сейчас остро стоит вопрос о возможности включения республиканских журналов в перечень ВАК Российской Федерации. Возможна ли упрощенная процедура получения республиканскими журналами статуса изданий, входящих в перечень ВАК Российской Федерации?

Казалось бы, сейчас в ДНР остро стоят совсем другие вопросы. Уцелеть под ежедневными обстрелами, например. Но нет, кого-то беспокоит перечень ВАК. Может, и правда беспокоит, хоть и трудно в это поверить. Но ведь от этих прекраснодушных людей в академических кабинетах чего только нельзя ожидать. Правда, и их кабинеты попадают под обстрелы, как и все другие кабинеты в Донецке.

— Я согласен с тем, что в отношении граждан России, которые проживают на этих (присоединенных.— А. К.) территориях, нужно такое решение принять,— добавил президент.— Я пометил, и честно говоря, для меня это неожиданно, потому что думал, что достаточно решений, которые были уже приняли. Но нужно, чтобы люди нормально жили и без всяких... Нужно, чтобы у них не возникало проблем в связи с тем, что они пришли и проголосовали за то, чтобы войти в состав Российской Федерации.

Амбиции российской власти в деле восстановления мирной жизни производили впечатление:

— Есть один аспект, связанный с Херсоном,— вздохнул Владимир Путин.— Там, по-моему, четыре вуза было. Они переехали с правого берега на левый... И мы обязательно должны сделать все для того, чтобы студенты продолжали образование, и многие продолжают в очно-заочной форме... Это, конечно, будет сделано. Так же, как и для профессорско-преподавательского состава...

Вопрос только в том, поверят ли профессорско-преподавательский состав и студенты, что и правда можно будет продолжать образование на левом берегу. Ведь один раз, на правом, уже поверили.

Еще одна девушка, уже из ЛНР, спрашивала про адаптацию донбасской науки к российской.

— Я думаю, для всех присутствующих понятно, почему мы поддерживали и в конце концов пошли на признание и принятие в состав Российской Федерации Донецкой, Луганской да еще потом двух территорий...- сказал президент.

Присутствующие улыбались, но растерянно. Нет, им было, похоже, не до конца понятно.

— Вот посмотрите на молодых девушек, да? — разъяснил президент.— Чем вот Федорова (выступавшая только что девушка.— А. К.), проживающая в Луганской республике, отличается от Федоровых, проживающих где-нибудь в Новосибирске, Петербурге или Москве? Ничем. Ничем! Это наши люди!

Мне кажется, девушка рассчитывала, что она чем-то все-таки отличается от других девушек. Но она готова была ради триумфального обобщения согласиться: да, хорошо, ничем.

Понятно, о чем говорил господин Путин: для молодых ученых русский язык был родным, тараторили они уверенно, смущались и рдели не академическим, а самым прикладным образом, так что взгляд от них отводить категорически не хотелось.

Так что и причина 24 февраля 2022 года наконец-то стала окончательно проясняться.

Артем Ковалев, замдекана факультета психологии МГУ имени Ломоносова, продолжил, по его словам, тему интеграции:

— Когда мы впервые встретились с коллегами-психологами из Донецка, то зафиксировали два очень важных момента. Первый — у нас общая история. Если заглянуть в нее, можно убедиться, что психология всегда стояла на службе государственных задач. Например, в годы Великой Отечественной войны специалисты по зрительному восприятию занимались маскировкой Кремля, Большого театра. После войны психологи сопровождали пилотируемые космические полеты...

Коллеги Артема Ковалева вряд ли безоговорочно согласились бы с тем, что психология всегда стояла на службе у государства. Но и аргументы его были убийственными.

— В период проведения специальной операции крайне важно, чтобы специалисты-психологи занимались такими проблемами, как посттравматическое стрессовое расстройство у военнослужащих (а оно неизбежно? — А. К.), оказывали профессиональную помощь женам и членам их семей...— продолжал Артем Ковалев, и с этим уже нельзя было не то что согласиться, а спорить.

Он предложил начать работу «во всех ведомствах, учреждениях, агентствах»... Осталось выяснить, есть ли в стране столько или хотя бы полстолько психологов.

Кроме того, Владимир Путин уже самостоятельно отметил, что 15 процентов россиян, по его данным, нуждаются в психологической помощи.

Остальные, видимо, в материальной.

Заодно Артем Ковалев под шумок предложил президенту учредить в России День психолога.

Еще один молодой ученый, Павел Орехов с Ямала, старался заинтересовать господина Путина идеей восстановления популяции сиговых рыб.

— Сиговых рыб? — переспрашивал Владимир Путин.— Муксун, нельма?

— Совершенно верно! — восклицал Павел Орехов.

— Вкуснее ничего не бывает! — признавался президент.

— Но, к сожалению, с этим сейчас большая проблема,— прерывал его Павел Орехов.

— Может, их и есть-то нельзя? Запрещено? — господин Путин понял, что, кажется, публично промахнулся.

— С 2014 года полностью запрещен вылов,— подтвердил Павел Орехов,— в связи с катастрофической ситуацией с природной популяцией.

Наверняка сам Владимир Путин и документ про это подписывал.

— Павел Тимофеевич, мне, конечно, сложно определить, как там нужно мальков выпускать: весом 0,5 грамма или 1,5 грамма... У меня есть предложение: вы напишите, значит, поручение Илье Васильевичу Шестакову (главе Росрыболовства.— А. К.) так, как вы его видите... Проработать то-то и то-то. А я его подпишу.

То есть не глядя.

— Понял. Спасибо,— очень быстро сказал Павел Орехов.

Просто он понял, что за добыча сейчас упала ему в руки.

— Проработка технических деталей,— добавил ученый,— требует постановки специальных научных исследований. Но это время. А этого времени у нас нет, и можем утратить эти породы рыб как биологического вида.

И тогда ничего вкуснее не только не было и нет, а и не будет.

Еще один ученый, Андрей Бровин, рассказывал о генной терапии, с помощью которой можно лечить наследственную слепоту.

— Это же неизбежная слепота! — воскликнул господин Путин.— И Андрей Александрович работает над тем, чтобы эту безнадегу, запрограммированную природой, исправить.

Да уж, со слепотой, тем более наследственной, бороться неимоверно трудно.