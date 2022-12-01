Приговор остался без наказания

Как стало известно “Ъ”, Гагаринский суд Москвы вынес обвинительный приговор по делу бывших менеджеров из Санкт-Петербурга Евгения и Дмитрия Попелышей, а также трех их подельников. Суд признал подсудимых виновными в хищении денежных средств со счетов физических лиц путем блокирования подключения клиентов к реальному сетевому адресу Сбербанка, в том числе к системе ДБО «Сбербанк ОнЛ@йн». С помощью вредоносных программ подсудимые, по подсчетам следствия, похитили более 720 тыс. руб. За это братьев Попелыш суд приговорил к семи годам лишения свободы каждого, однако с учетом времени, проведенного в СИЗО и под домашним арестом, они были освобождены от наказания. Их подельники получили условные сроки.

На рассмотрение этого уголовного дела в Гагаринском суде Москвы ушел целый год. Само же расследование было начато 28 декабря 2013 года полицейскими следователями Ленинского района Ижевска. Сначала дело возбудили по ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража с причинением значительного ущерба гражданину). В марте 2019 года материалы дела забрал в свое производство следственный департамент МВД. Через месяц обвинение фигурантам — братьям Попелыш, Даниилу Шарычеву, занимавшемуся, по версии следствия, подбором клиентов и получением реквизитов их банковских карт, программисту Петру Бельскому и Александру Сарбину, предполагаемому создателю в сети фальшивых страниц кредитных учреждений, было переквалифицировано на ч. 4 ст. 159.6 УК РФ (мошенничество в сфере компьютерной информации в составе организованной группы), ч. 2 и 4 ст. 273 УК РФ (создание, использование и распространение вредоносных компьютерных программ группой лиц по предварительному сговору) и ч. 3 ст. 272 УК РФ (неправомерный доступ к компьютерной информации).

По версии следствия, братья Попелыш вместе с сообщниками занимались блокировкой подключений к реальному сетевому адресу системы ДБО Сбербанка «Сбербанк ОнЛ@йн», перенаправляя все запросы клиентов на подключение к системе ДБО через фишинговый сайт с помощью приобретенных ими вредоносных программ Patchet.Ib и Qhost. Кроме того, злоумышленники, как следует из материалов дела, копировали данные клиентов Сбербанка, использовавшиеся для доступа к личным счетам в системе ДБО. Таким образом братья Попелыш получали неправомерный доступ к компьютерной информации, возможность копировать аутентификационные (подлинные) данные клиентов Сбербанка. Полученные таким образом сведения фигуранты передавали на управляющий сервер и с помощью удаленного доступа к интернету, подключенного к ДБО «Сбербанк ОнЛ@йн», через личные кабинеты клиентов, получив соответствующие коды доступа, направляли подложные электронные поручения на перевод денежных средств на карточки подставных лиц. За последний этап хищения, считает следствие, отвечал Александр Сарбин. Таким образом сообщники, по данным следствия, в ноябре 2013 года похитили у нескольких клиентов свыше 720 тыс. руб.

В итоге Гагаринский суд признал всех фигурантов дела виновными в кибермошенничестве. Дмитрий и Евгений Попелыши получили по семь лет лишения свободы, Даниил Шарычев и Александр Сарбин — четыре года условно каждый, Петр Бельский — три года условно. При этом суд учел срок, который братья Попелыш ранее отбыли под стражей и домашним арестом, и освободил их от наказания, отменив им и подписку о невыезде. Отметим, что в прениях гособвинитель просил для всех, кроме Шарычева (для него прокурор требовал семь лет колонии), по восемь лет лишения свободы и штрафы по 300 тыс. руб. Подсудимые и их защита настаивали на оправдательном приговоре.

Это дело стало третьим для большинства фигурантов. В сентябре 2012 года Чертановский суд Москвы рассмотрел их дело в особом порядке (они полностью признали вину, заключив досудебное соглашение с прокуратурой) и приговорил каждого из братьев Попелыш к пяти годам условно и штрафу в размере 450 тыс. руб. Александр Сарбин получил четыре года условно и 200-тысячный штраф. Фигуранты обвинялись тогда в том, что за неполный 2010 год с помощью вредоносной вирусной программы Trojan.Win32.VKhost украли у 16 клиентов ВТБ порядка 2 млн руб., а к февралю 2011 года — еще 13 млн руб., причем их жертвами, по версии следствия и решению суда, стали вкладчики 46 регионов страны.

А 18 июня 2018 года Савеловский суд Москвы признал их виновными в совершении 15 преступлений (ранее в деле фигурировало 273 эпизода) и приговорил каждого из братьев к восьми годам колонии общего режима и штрафу в 900 тыс. руб. Александру Сарбину, Даниилу Шарычеву и еще одному их предполагаемому сообщнику, Алексею Вьюкову, дали от четырех с половиной до шести лет колонии со штрафами по 700 тыс. руб. А Петр Бельский отделался условным сроком. Однако в марте 2019 года Мосгорсуд приговор отменил, отправив дело в следственный департамент на дополнительное расследование, где оно до сих пор и находится.

По словам адвоката Дмитрия Попелыша Ирины Добросельской, защита не согласна с приговором и намерена добиваться полного оправдания фигурантов. «За восемь лет существования этого дела расследование проводилось всего один год и десять дней, а еще десять месяцев следственный департамент МВД просто копировал материалы возвращенного Мосгорсудом в 2019 году дела вместо его расследования»,— заявила госпожа Добросельская. При этом, по ее словам, братьям Попелыш в 2019 году предъявили обвинение «в отсутствие возбужденных дел и за пределами сроков давности привлечения к уголовной ответственности». «А Гагаринский суд при рассмотрении этого дела нарушил не только правила подсудности, но и наличие неустранимых судом противоречий»,— добавила адвокат Добросельская.

Юрий Сенаторов