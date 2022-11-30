Победители присоединились к проигравшим

Развязка турнира в группе D чемпионата мира в Катаре получилась удивительно занятной. В течение нескольких минут путевка в play-off была в руках футболистов сборной Туниса, в которую вообще никто не верил, но которая в заключительном туре одолела составленный из резервистов вариант уже обеспечившей себе 1/8 финала французской команды. В конце концов путевка все-таки уплыла австралийцам, обыгравшим с таким же счетом — 1:0 — датчан и выкинувшим из турнира вроде бы обещавшего на нем как следует пошуметь участника.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Гол Мэтью Леки (слева) принес сборной Австралии второй в ее истории выход в play-off чемпионата мира — спустя 16 лет после предыдущего

Фото: Youssef Loulidi / Fantasista / Getty Images Гол Мэтью Леки (слева) принес сборной Австралии второй в ее истории выход в play-off чемпионата мира — спустя 16 лет после предыдущего

Фото: Youssef Loulidi / Fantasista / Getty Images

Игра на стадионе Al Janoub вплотную приблизилась к перерыву, когда с трибун, наблюдавших за тем, как датчанин Кристиан Эриксен неторопливо готовится подать стандарт в австралийскую штрафную, донесся слишком отчетливый и слишком дружный свист. Тысячам людей происходящее на поле совершенно не нравилось. Они настраивались на зрелище полное страсти и перцу, а получили — ну точно не тот спектакль, на который рассчитывали. В нем сборная Дании, отстающая от австралийцев на два очка, должна была вернуть все те волшебные свойства, что в прошлом году донесли ее, словно на крыльях, до полуфинала чемпионата Европы, а простая, но крепкая, как любит повторять ее тренер Грэм Арнольд, духом сборная Австралии должна была всем, чем можно и нельзя,— ногами, руками, зубами — мешать им прорваться в play-off.

Но картина была так себе. Тот, кто не видел игру, зато изучил продвинутую статистику первого тайма, мог решить, что на поле жарко, что австралийцы держатся на тоненького: треть времени игра проходит в их штрафной, а процент датского владения мячом зашкаливает за 70. Но это был тот случай, когда цифры слегка лукавят.

Тот самый знаменитый Aussi Spirit, на который за неимением ничего принципиально лучшего полагается Арнольд, хлестал из них во всех стороны минут десять.

В начале матча австралийцы и правда выглядели командой, которая собирается не трусливо «высиживать» нужную ей ничью в окопах, а, сняв забрало, добывать ее в честном бою. Но желание биться очень скоро пропало. Зато появилось желание отсидеться в тылах.

И это отступление было ведь шикарным подарком для сборной Дании. За такую робость наказывают классом. Но все прошлогоднее датское волшебство, хотя бы эпизодами проклевывающееся в предыдущих их матчах в Катаре — с тунисцами и французами, куда-то испарилось без следа, как капля воды, угодившая на раскаленную сковородку.

Своим владением датчане распоряжались так, будто это им хватало очка для выхода в play-off. Эриксен и Пьер-Эмиль Хёйбьерг инертны, играют без искры. У Йоакима Меле, чьи включения были хитом европейского первенства в 2021-м,— за первый тайм один-единственный острый прорыв. И поставившая в тупик австралийскую оборону атака — одна-единственная: та, в которой продольный пас Йоакима Андерсена Мартин Брейтуэйт остроумно, в касание переправил на Матиаса Йенсена. Но австралийского вратаря Мэтью Райана ударом под углом было не напугать.

А параллельный матч в группе D между тем приобретал кое-какую актуальность. Те, кому в этот вечер довелось посетить арену Education City, писали потом своим друзьям примерно такие сообщения: «Господи, теперь я понимаю, что это такое — очутиться в центре урагана!»

Ураганом были выдвинувшиеся на игру тунисские фаны, которых дополнительно подбодрил состав сборной Франции.

Ну да, команды, обеспечившие себе play-off, в заключительном туре часто тестируют резервистов. Но тут-то почти вся основа французов — кроме разве что Рафаэля Варана и Орельена Чуамени — оказалась на скамейке! И камеры то и дело ловили на ней отчего-то все время смеющегося, словно наслаждается улетной комедией, Килиана Мбаппе в компании такого же радостного Оливье Жиру.

А вот французским дублерам явно было не до смеха. Это была та уникальная ситуация, когда сборная Туниса могла мучить команду, владеющую главным в футболе титулом. А мучила она ее жестоко. На правом фланге французской обороны, высунув язык, носился за противниками, выбравшими его основной мишенью, необстрелянный Аксель Дизази. На левом бедный Эдуардо Камавинга — вообще-то отнюдь не фланговый защитник, а хавбек, брошенный наставником Дидье Дешамом закрывать непривычную позицию,— все время становился жертвой финтов Вахби Хазри. Опытный форвард доказывал, что ему зря не доверяли в первых матчах чемпионата.

Тунисцы частенько бродили где-то рядышком с голом. Однажды даже забили его, но — из офсайда. А память услужливо подсказывала, что если они все же дожмут этот странный французский вариант, то могут ведь и просочиться в play-off. По крайней мере, отстаивать ничью австралийцам с их плохой разницей мячей уже опасно.

Фотогалерея Яркие моменты ЧМ-2022 Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Болельщик в гриме перед матчем между сборными Хорватии и Канады Фото: Reuters / Paul Childs Фанат с радужным флагом выбежал на поле во время игры Португалия—Уругвай Фото: Petr David Josek / AP Нападающий сборной Коста-Рики Джевисон Беннетте бежит за мячом Фото: Reuters / Dylan Martinez Капитан португальской сборной Криштиану Роналду празднует забитый гол в матче против Ганы на фоне плаката с портретом аргентинского нападающего Лионеля Месси Фото: Reuters / Albert Gea Татуировка на ноге нападающего сборной Хорватии Марко Ливая Фото: Reuters / Carl Recine Игрок сборной Эквадора Феликс Торрес (в центре) борется за мяч с футболистом из Катара Абдулазизом Хатемом (справа) Фото: Ariel Schalit / AP Шарф в цветах испанского флага в магазине Дохи Фото: Petr David Josek / AP Южнокорейский игрок Чо Ге Сон забивает гол в ворота сборной Ганы Фото: Lee Jin-man / AP Граффити с изображением легенды футбола Диего Марадоны в Дохе Фото: Jorge Saenz / AP Португальский нападающий Криштиану Роналду (в центре) падает на вратаря сборной Ганы Лоуренса Ати-Зиги (снизу) Фото: Darko Bandic / AP Зрительницы перед началом матча между Португалией и Ганой Фото: Hassan Ammar / AP Игроки сборной Бразилии празднуют первый забитый гол в матче с Сербией Фото: Thanassis Stavrakis / AP Люди спускаются по лестнице на набережной в Дохе Фото: Julio Cortez / AP Защитник сборной Сербии Страхиня Павлович (в центре) лежит на поле во время матча с Бразилией Фото: Reuters / Matthew Childs Французский болельщик целует галльского петуха — символ национальной сборной — перед началом матча с командой Австралии Фото: Reuters / Kai Pfaffenbach Матч между сборными Хорватии и Марокко Фото: Manu Fernandez / AP Юный болельщик из Сенегала поддерживает национальную сборную Фото: Reuters / Dylan Martinez Женщина в традиционном катарском платье фотографирует футбольный мяч в цветах флага страны-хозяйки чемпионата мира Фото: Julio Cortez / AP Нападающий Аргентины Лионель Месси (справа) покидает поле, пока футболисты Саудовской Аравии празднуют победу в матче Фото: Luca Bruno / AP Полузащитник сборной Марокко Софьян Амрабат обливается водой Фото: Reuters / Carl Recine Форвард сборной Франции Оливье Жиру (справа) в прыжке наносит удар по воротам сборной Австралии, в центре — австралиец Кай Роулс Фото: Frank Augstein / AP Болельщик сборной Хорватии Фото: Reuters / Amr Abdallah Dalsh Нападающий сборной Франции Оливье Жиру празднует второй забитый гол своей команды в ворота Австралии Фото: Pavel Golovkin / AP Женщина в парандже наблюдает за игрой сборных Марокко и Хорватии Фото: Thanassis Stavrakis / AP Игроки сборной Германии перед матчем с Японией прикрыли рты в знак протеста против запрета FIFA носить капитанские повязки в поддержку ЛГБТ Фото: Eugene Hoshiko / AP Австралийский фанат с изображением флага страны на лице Фото: Frank Augstein / AP Сенегальский болельщик держится за голову после поражения национальной сборной от команды Нидерландов Фото: Reuters / Zohra Bensemra Момент матча Аргентина — Саудовская Аравия. 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Столкновение вратаря саудовской команды Мохаммеда Аль-Овайса с защитником Яссером Аль-Шахрани (в зеленой футболке) Фото: Reuters / Marko Djurica Лодки с флагами команд-участниц чемпионата мира Фото: Julio Cortez / AP Фанаты Эквадора празднуют победу в матче против Катара Фото: Reuters / Hamad I Mohammed Смотреть

А вскоре после перерыва отстаивать ее стало опасно смертельно. Сборная Туниса открыла счет. Забил, разумеется, Хазри, и это событие уже не могло показаться неожиданным: да все, наоборот, к нему шло.

Австралийцы будто расслышали за десятки километров рев тунисских секторов, будто мигом осознали, что нужно что-то предпринимать, потому что в виртуальной, на данную конкретную секунду, таблице они уже вне «зоны play-off», и поймали датчан на контратаке. Мэтью Леки, впрочем, казалось, угодил в надежный капкан из двух датских защитников, но дриблингом он из него выбрался и пусть слабо, зато метко ударил в дальний угол.

На Education City Дидье Дешам, то ли стыдясь неумолимо накатывающего проигрыша, то ли просто чтобы звезды размялись перед матчами навылет, потихоньку интегрировал в состав свои лучшие силы — Мбаппе, Антуана Гризманна, Усмана Дембеле, но никак не мог заставить свою сборную заиграть по-чемпионски. На Al Janoub датчане шли вперед, но никак не могли обрести яркий прошлогодний облик: их наскоки были монотонны и тоскливы. И даже поход отчаяния в чужую штрафную голкипера Каспера Шмейхеля ничего интересного в них не добавил.

Такого футбола не может быть у сборной, мечтающей о play-off чемпионата мира и play-off достойной. Датчан там и не будет. Как и убитых горем, несмотря на формально почетнейшую победу, тунисцев.

Зато будут австралийцы со своим вовремя проснувшимся духом и отдохнувшие французы.

Их соперники в 1/8 финала определились поздно вечером по московскому времени после матчей заключительного тура в группе C, в которой все команды могли как пройти в play-off, так и вылететь из турнира. В них поляки встречались с аргентинцами, а мексиканцы с саудовцами.

Алексей Доспехов