Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Энергетиков подвела стоимость услуг

В «Дагэнерго» выявлен крупный ущерб от действий сотрудников

В Дагестане сотрудники ФСБ и МВД выявили крупные хищения в компании «Дагэнерго» — филиале ПАО «Россети Северный Кавказ». Фигурантами дела стали четыре сотрудника филиала — Магомед Абдурашидов, Магомед Ханапиев, Сиражутдин Маммаев и Султан Абакаров. По данным правоохранителей, они из корыстной заинтересованности занижали стоимость услуг, предоставляемых компанией потребителям.

Магомед Абдурашидов

Магомед Абдурашидов

Фото: Россети Северный Кавказ

Магомед Абдурашидов

Фото: Россети Северный Кавказ

Уголовное дело по ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, причинившее тяжкие последствия) было возбуждено на основании материалов сотрудников отдела службы экономической безопасности республиканского управления ФСБ, управления «П» центрального аппарата ведомства и отдела по борьбе с преступлениями в топливно-энергетическом комплексе оперативно-разыскной части ГУ МВД России по Северо-Кавказскому федеральному округу. Расследование ведут сотрудники махачкалинского управления МВД.

По данным следствия, в последние два года несколько местных компаний и СНТ, среди которых ООО «Конструкция», ООО «Инвестдорком», ООО «Премиум», товарищества «Сулак», «Строитель» и др., а также индивидуальные предприниматели подали заявки на технологическое присоединение к сетям энергопринимающих устройств и заключили более двух десятков договоров с «Дагэнерго». Несколько сотрудников компании, по данным оперативников ФСБ и МВД, сговорившись между собой, изменили технические условия в договорах на технологическое присоединение и снизили их стоимость. В частности, вместо стандартизированных ставок на уровне напряжения 6–10 кВ были применены ставки для напряжения 0,4 кВ, соответствующим образом были настроены и приборы коммерческого учета.

В итоге подписантам договоров с «Дагэнерго» было начислено в виде платы за присоединение чуть более 436 тыс. руб., в то время как при правильном их оформлении компания должна была получить с потребителей более 4 млн руб.

«Россети» в своем Telegram-канале уточнили, что в выявлении нарушений, которые легли в основу уголовного дела, непосредственно участвовали сотрудники блока безопасности северокавказского филиала компании.

Магомед Ханапиев

Магомед Ханапиев

Фото: Россети Северный Кавказ

Магомед Ханапиев

Фото: Россети Северный Кавказ

Следствие усмотрело «корыстную заинтересованность» в действиях четырех сотрудников «Дагэнерго» — бывшего директора Магомеда Абдурашидова (по сообщению пресс-службы «Россетей», он был уволен в мае 2022 года), заместителя директора—главного инженера Магомеда Ханапиева, заместителя директора по реализации и развитию услуг Сиражутдина Маммаева и начальника управления технологического присоединения и перспективного развития Султана Абакарова. Всем им инкриминируется превышение должностных полномочий. Во второй половине дня во вторник Кировский райсуд Махачкалы приступил к рассмотрению ходатайств следствия об аресте фигурантов. Заседания завершились вечером. Как сообщили “Ъ” в пресс-службе суда, подследственным избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, до 22 января включительно.

Юлия Рыбина, Махачкала

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...