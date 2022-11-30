Энергетиков подвела стоимость услуг

В Дагестане сотрудники ФСБ и МВД выявили крупные хищения в компании «Дагэнерго» — филиале ПАО «Россети Северный Кавказ». Фигурантами дела стали четыре сотрудника филиала — Магомед Абдурашидов, Магомед Ханапиев, Сиражутдин Маммаев и Султан Абакаров. По данным правоохранителей, они из корыстной заинтересованности занижали стоимость услуг, предоставляемых компанией потребителям.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Магомед Абдурашидов

Фото: Россети Северный Кавказ Магомед Абдурашидов

Фото: Россети Северный Кавказ

Уголовное дело по ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, причинившее тяжкие последствия) было возбуждено на основании материалов сотрудников отдела службы экономической безопасности республиканского управления ФСБ, управления «П» центрального аппарата ведомства и отдела по борьбе с преступлениями в топливно-энергетическом комплексе оперативно-разыскной части ГУ МВД России по Северо-Кавказскому федеральному округу. Расследование ведут сотрудники махачкалинского управления МВД.

По данным следствия, в последние два года несколько местных компаний и СНТ, среди которых ООО «Конструкция», ООО «Инвестдорком», ООО «Премиум», товарищества «Сулак», «Строитель» и др., а также индивидуальные предприниматели подали заявки на технологическое присоединение к сетям энергопринимающих устройств и заключили более двух десятков договоров с «Дагэнерго». Несколько сотрудников компании, по данным оперативников ФСБ и МВД, сговорившись между собой, изменили технические условия в договорах на технологическое присоединение и снизили их стоимость. В частности, вместо стандартизированных ставок на уровне напряжения 6–10 кВ были применены ставки для напряжения 0,4 кВ, соответствующим образом были настроены и приборы коммерческого учета.

В итоге подписантам договоров с «Дагэнерго» было начислено в виде платы за присоединение чуть более 436 тыс. руб., в то время как при правильном их оформлении компания должна была получить с потребителей более 4 млн руб.

«Россети» в своем Telegram-канале уточнили, что в выявлении нарушений, которые легли в основу уголовного дела, непосредственно участвовали сотрудники блока безопасности северокавказского филиала компании.

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Фото: Россети Северный Кавказ Магомед Ханапиев

Фото: Россети Северный Кавказ

Следствие усмотрело «корыстную заинтересованность» в действиях четырех сотрудников «Дагэнерго» — бывшего директора Магомеда Абдурашидова (по сообщению пресс-службы «Россетей», он был уволен в мае 2022 года), заместителя директора—главного инженера Магомеда Ханапиева, заместителя директора по реализации и развитию услуг Сиражутдина Маммаева и начальника управления технологического присоединения и перспективного развития Султана Абакарова. Всем им инкриминируется превышение должностных полномочий. Во второй половине дня во вторник Кировский райсуд Махачкалы приступил к рассмотрению ходатайств следствия об аресте фигурантов. Заседания завершились вечером. Как сообщили “Ъ” в пресс-службе суда, подследственным избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, до 22 января включительно.

Юлия Рыбина, Махачкала