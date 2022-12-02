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Коммерсантъ FM
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Митингом по карантину

Александр Габуев о влиянии протестов на открытие экономики Китая

Протесты, охватывающие крупные страны, обычно не сулят бизнесу ничего хорошего, только волатильность и убытки, если не погромы. Китай тут не исключение, достаточно вспомнить многотысячные демонстрации 2019–2020 годов в Гонконге, сильно уронившие капитализацию фондового рынка и в самом городе, и в материковом Китае. Но выступления против ковида, охватившие КНР в конце ноября, могут оказаться редким исключением. Есть шанс, что власти страны все же начнут развинчивать гайки антивирусной диктатуры.

Александр Габуев

Александр Габуев

Фото: Московский центр Карнеги

Александр Габуев

Фото: Московский центр Карнеги

Демонстрации стали одним из самых серьезных вызовов для правящей Компартии с момента протестов 1989 года, подавленных с участием армии. Каждый год в Китае происходят тысячи общественных выступлений, но до сих пор жители разных регионов страны протестовали в основном из-за проблем на местах. Несмотря на жесткость китайского режима, граждане КНР, когда собираются в большие толпы, могут протестовать весьма агрессивно: громить здания местных органов власти, драться с полицией, переворачивать и жечь машины. Тем не менее управа на них находится всегда: в руках у партии и полиция, и вооруженная народная милиция (аналог Росгвардии), и армия.

Именно поэтому нынешние протесты выбиваются из привычной канвы. Во-первых, у них есть единая причина — осточертевшая политика «нулевой терпимости» к ковиду, которая уже третий год лишает граждан нормальной жизни, ведет к сокращению доходов, а в городе Урумчи привела к трагедии, когда люди сгорели заживо и никто им не смог помочь из-за запретов покидать свои дома. Во-вторых, демонстрации охватили многие города-миллионники Китая, перекинувшись на крупнейшие мегаполисы, включая Пекин и Шанхай. Наконец, в некоторых случаях протестующие от критики ковидной политики перешли к антиправительственным лозунгам.

По прошествии недели кажется, что власти взяли ситуацию под контроль. Но власти, похоже, впервые осознали, что продолжение политики «нулевой терпимости» может привести к масштабным волнениям в будущем, даже если нынешний взрыв протеста удастся подавить. Курирующая борьбу с вирусом вице-премьер Сунь Чуньлань уже заявила, что политика в отношении ковида скоро изменится, а выражение «нулевая терпимость» ни разу не прозвучало.

Для российского бизнеса и даже граждан это хорошие новости. Во-первых, жесткие антиковидные меры оказывали давление на темпы роста экономики Китая, снижая объемы потребления сырья. Во-вторых, если ковидные ограничения будут сниматься, грузопотоки через границу РФ—КНР потекут быстрее, обеспечивая промышленность компонентами, а граждан — товарами. Последнее может быть особенно важно накануне новогодних праздников и с учетом резкого ограничения доступных для россиян источников подарков.

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