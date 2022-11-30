Колесная лирика

Пока четырежды номинант «Оскара» Майкл Манн снимает фильм об Энцо Феррари с Адамом Драйвером в главной роли (возможно, он даже доберется до легального российского проката в 2023 году), на экраны вышла другая кинобиография человека и автомобиля — «Ламборгини: Человек-легенда» Роберта Мореско. Рассказывает Юлия Шагельман.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предпринимательские и человеческие страсти Ферруччо Ламборгини (Фрэнк Грилло) выглядят в фильме игрушечными

Фото: Lionsgate Предпринимательские и человеческие страсти Ферруччо Ламборгини (Фрэнк Грилло) выглядят в фильме игрушечными

Фото: Lionsgate

Соперничество Ламборгини и Феррари — один из основных мотивов фильма, в целом оригинальными идеями не изобилующего. Даже начинается он с того, что Ферруччо Ламборгини (Фрэнк Грилло), сидя в огромном пустом доме, играет с модельками автомобилей своей и конкурирующей фирмы и представляет себе гонку по ночному шоссе, где он и Энцо Феррари (Гэбриел Бирн) сами сидят за рулем своих механических детищ. Однако, как ни парадоксально, несмотря на то что Ферруччо — главный герой картины, показано это соперничество в не слишком лестном для него свете. В основном оно сводится к попыткам дерзкого Ламборгини обратить на себя внимание патриарха итальянской автомобильной индустрии, а тот всякий раз проходит мимо, едва удостаивая наглеца взглядом. Это также может служить невольным метакомментарием относительно масштаба актерских талантов Грилло и Бирна, хотя здесь они сошлись в скромном по своим художественным достоинствам проекте категории В, где оба заменяют кого-то другого: первоначально роль Ламборгини должен был играть Антонио Бандерас, а Феррари — Алек Болдуин.

Пути двух автомобилестроителей пересекаются трижды, если не считать воображаемой гонки, служащей рамкой для сюжета. Впервые — в 1948 году, когда молодой Ферруччо (в исполнении итальянского актера Романо Реджани, вынужденного, как и все остальные, говорить по-английски с итальянским акцентом) решает поучаствовать в гонке Terra dei Motori, чтобы привлечь внимание к своей будущей фирме по производству тракторов, а Феррари, только что порвавший с «Альфа-Ромео» и основавший компанию имени себя, вручает победителю ралли главный приз. Ламборгини и его друг Маттео (Маттео Леони) гонку проигрывают, но ни это, ни личные разногласия их не останавливают, и они все-таки делают и продают свой первый трактор. В 1963-м Ферруччо, разбогатевший на сельскохозяйственной технике и кондиционерах, буквально останавливает Энцо Феррари на улице, чтобы объяснить ему, что сцепление в его машинах никуда не годится, и предложить сотрудничество. Тот отказывается с патрицианским презрением к «фермеру». Подстегиваемый обидой, Ламборгини решает создать свой собственный автомобиль экстра-класса и уже через полгода, практически доведя дизайнеров и инженеров до нервного срыва, представляет его на международной выставке в Женеве. Это становится единственным за весь фильм моментом его торжества над конкурентом.

В промежутки между этими встречами укладывается вся остальная биография Ламборгини: его мечты о величии, любовь к первой жене (Ханна ван дер Вестхойзен), ее смерть в родах, сложные отношения со второй супругой (Мира Сорвино) и сыном Тонино (Лоренцо Вигано). В основу сценария картины легли мемуары последнего, так что не стоит ожидать, что Ферруччо предстанет на экране хорошим отцом. Но самое обидное, что заявленным в названии «человеком-легендой» он тоже не кажется — настолько стандартным и плоским вышел образ, созданный исполнителем и режиссером. Возможно, авторы и хотели изготовить шикарный спорткар, но результат все-таки больше походит на ведро с импортозамещенными гайками.