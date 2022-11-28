В ритме ганца

Сборная Ганы вновь стала участником яркого зрелища. В этот раз с положительным для себя исходом. Африканская команда в крайне непростом противостоянии обыграла неугомонную сборную Южной Кореи со счетом 3:2. Героями матча стали Мохаммед Кудус, на счету которого два мяча, и голкипер ганцев Лоуренс Ати-Зиджи, в активе которого несколько спасений своей команды от неприятностей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Матч сборных команд Южной Кореи и Ганы Фото: Reuters / Molly Darlington Южнокореец Чо Гю Сон (в красной форме) забивает второй гол в ворота Ганы Фото: Reuters / Kim Hong-Ji Мяч в воротах сборной Ганы Фото: Reuters / Kai Pfaffenbach Игрок сборной Ганы Мохаммед Кудус (№20) забивает третий мяч в ворота Южной Кореи Фото: Reuters / Matthew Childs Южнокореец Чо Гю Сон (в красной форме) забивает первый гол в ворота Ганы Фото: Reuters / Matthew Childs Следующая фотография 1 / 5 Матч сборных команд Южной Кореи и Ганы Фото: Reuters / Molly Darlington Южнокореец Чо Гю Сон (в красной форме) забивает второй гол в ворота Ганы Фото: Reuters / Kim Hong-Ji Мяч в воротах сборной Ганы Фото: Reuters / Kai Pfaffenbach Игрок сборной Ганы Мохаммед Кудус (№20) забивает третий мяч в ворота Южной Кореи Фото: Reuters / Matthew Childs Южнокореец Чо Гю Сон (в красной форме) забивает первый гол в ворота Ганы Фото: Reuters / Matthew Childs

Сборная Ганы на нынешнем чемпионате мира, похоже, всерьез вознамерилась следовать линии, не предусматривающей проведения с ее участием откровенно скучных матчей. Свое умение держать публику в напряжении до последнего момента ганцы уже продемонстрировали в первом матче — против сборной Португалии. Пусть не сразу, ведь две трети той встречи трудно считать эталоном зрелищности, но треть последняя подарила зрителям сразу пять голов. Ганские болельщики, правда, удовольствия от этого получили мало, поскольку их команда проиграла, а значит, оказалась в ситуации, когда еще одна осечка лишала ее шансов на выход в play-off. И эту осечку сборная Южной Кореи, которая, в отличие от ганцев, стартовала на чемпионате мира сухой нулевой ничьей против уругвайцев, старалась организовать противнику с первых же минут встречи.

Подопечные Паулу Бенту не могут похвастать умением играть как-то уж очень изящно, но зато они бегут, прыгают, сталкиваются, падают, встают, снова бегут. И все это без заметных просадок темпа, словно они и не устают вовсе. Уже в дебюте матча Чо Гю Сон упустил шанс замкнуть прострел, пару минут спустя не повезло уже Хван Ин Бому, удар которого заблокировал корейский же игрок. Сборная Кореи плотно расположилась на чужой половине поля, угловые в ее исполнении шли один за другим, а ганским футболистам все никак не удавалось зацепиться за мяч на сколь-либо продолжительное время. Трудно сказать, что это было — тренерская задумка Отто Аддо или просто игроки сборной Ганы так долго втягивались в игру. Как бы то ни было, а они забили первыми — после заброса мяча в корейскую штрафную в возникшей толчее самым везучим оказался Мохаммед Салису. Прошло десять минут, как забил Моххамед Кудус — фланговый навес он замкнул головой.

Убийственное, что и говорить, развитие событий для корейцев, так много делавших, чтобы забить, но вместо этого вынужденных доставать мячи из собственных ворот. Куча команд в такой ситуации просто расклеилась бы. Но не корейская.

Это сборная машина. Да, не немецкий премиум-класс последней модели, но вполне себе бодрый и качественный агрегат. И с запчастями у него проблем нет. Ведь стоило Паулу Бенту выпустить на поле Ли Кан Ина, как тот быстро организовал острейший навес от боковой линии. Замкнул его Чо Гю Сон. Корейский форвард, забив мяч, тут же показал всем язык, будто давая понять, что все это были шуточки, а серьезное начнется вот сейчас. Не прошло и четырех минут, как он забил снова. Опять фланговый навес, взлет Чо Гю Сона на высоту, на которой обычно в одиночестве живет Криштиану Роналду,— и счет 2:2.

Когда страсти чуть улеглись, стало любопытно наблюдать за болельщиками команд на трибунах. Сектора молились. Корейский — своим богам, ганский — своим. И это был тот случай, когда действительно трудно быть богом. Ведь обе команды вполне были достойны победы. Как тут выбрать! Но выбор все же был сделан. Сборной Ганы удался проход по флангу, последовал прострел в штрафную. Сначала показалось, что боги передумали. Ведь Иньяки Уильямс, которому вообще никто не мешал, умудрился махнуть мимо мяча. Но рядышком оказался Кудус. Он-то уже не промахнулся. Вот и вышло, что сборная Ганы трижды ударив в створ ворот забила три мяча.

У сборной Южной Кореи было еще добрых полчаса (с учетом десяти минут, добавленных к основному времени), чтобы отыграться, и масса шансов. Но если уж против тебя боги, то что тут поделаешь. Вот и выходило, что Лоуренс Ати-Зиджи, которого многие вообще-то считали слабым звеном ганской команды, вытягивал какие-то невероятные удары. А когда и он был бессилен, на пути мяча вставали защитники. А корейцы все шли и шли вперед. Казалось, еще чуть-чуть, и они все-таки спасутся. Последним шансом для них должен был стать очередной, уже 13-й угловой в исполнении корейской сборной. Но рефери Энтони Тейлор, показавший сначала на угловой флажок, вдруг передумал и закончил игру. Тут же Паулу Бенту сказал ему все, что он о нем думает. И тут же Тейлор ответил красной карточкой.

Так что в последней игре групповой стадии, против сборной Португалии, корейской команде придется обходиться без своего тренера. Это крайне неприятно, учитывая, что корейцам, нужна будет только победа. Да и она ничего не гарантирует. Положение сборной Ганы, которая в последнем туре сыграет с уругвайцами, понадежнее, но зависит от исхода противостояния в другой паре группы — Португалия—Уругвай, завершившегося поздно вечером.

Александр Петров