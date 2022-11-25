По маршруту Гавана—Москва—Пекин

Президент Кубы Мигель Диас-Канель находится в самом продолжительном с допандемийных времен турне: он побывал в Алжире, РФ и Турции, а в четверг прилетел в КНР. Замечательные поводы — открытие памятника Фиделю Кастро в Москве и 70-летняя годовщина установления дипотношений с Анкарой, остаются лишь поводами. Глава Кубы отправился за инвестициями и контрактами. Страна остро нуждается в топливе и программах по поддержке изношенной системы электроэнергетики, ей не хватает продовольствия и лекарств. А частичная долларизация экономики пока не принесла результатов, на которые рассчитывали власти.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Виктор Хейфец

Фото: Из личного архива Виктора Хейфеца Виктор Хейфец

Фото: Из личного архива Виктора Хейфеца

Переговоры с алжирцами и турками Диас-Канель может считать успешными. Первые пообещали кубинцам отложить выплаты по долгу, предоставить солнечную электростанцию и возобновить поставки нефти. Вторые говорили об увеличении товарооборота и интенсификации сотрудничества в электроэнергетике.

Основное внимание приковано к Москве и Пекину. И вот тут все непросто. «Исторический союзник» — Россия — осторожничает. Роль Кубы как торгового партнера для Москвы сейчас невелика, а военного значения, как во времена СССР, она не имеет. Ряд шагов, которые должны были приблизить отношения Москвы и Гаваны к уровню, существовавшему до «бегства» СССР с карибских берегов, Россия уже сделала. Кубе прощена львиная доля долгов, а наши компании развернули на острове свою деятельность. Но чтобы еще активнее сближаться экономически (то есть увеличивать количество беспроцентных кредитов и льготные поставки энергоносителей), Кремль хотел бы четкой демонстрации кубинцами лояльности. Дежурных заявлений о поддержке многополярного мира недостаточно.

Гавана же в вопросе украинского кризиса не готова к безоговорочной поддержке Москвы — например, такой, как со стороны КНДР. Максимум, на который идут кубинские власти,— воздержаться при голосовании в Генассамблее по резолюциям с осуждением РФ. Осторожная позиция Гаваны обусловлена необходимостью лавировать между Россией, которая потенциально может оказать ей значимую поддержку, и США, которые медленно возвращаются к курсу Барака Обамы на восстановление отношений. Президент Джо Байден начал демонтаж наследия своего предшественника Дональда Трампа: он предоставил Гаване гуманитарную помощь для преодоления последствий урагана, ослабил ограничения на денежные переводы, а также на образовательные и профессиональные поездки. Куба понимает, что Вашингтон внимательно следит за динамикой российско-кубинских отношений. И она ждет: полумеры не спасут экономику, а чрезмерно быстрое и масштабное сближение с Россией или США может стоить отношений с каждой из конфликтующих «великих держав».

Визит Диас-Канеля в Пекин — первая поездка латиноамериканского президента в Китай после того, как ее лидер Си Цзиньпин был переутвержден в своей должности. Китайцы на детали обращают внимание, и приезд делегации из Гаваны — явный сигнал Вашингтону о готовности продолжать активность в американском «подбрюшье». Геополитическое положение КНР лучше, чем у России, и она обладает куда большим пространством для маневра. В условиях торгово-экономической войны Вашингтона и Пекина плацдарм на Карибах, созданный китайцами еще в 1990-е годы, обретает новое значение. Экономические возможности Си Цзиньпина велики. В то же время китайцы не хотят выступать исключительно в роли донора и ждут, что предложит Гавана взамен. На Востоке торопиться не принято.

Виктор Хейфец, главный редактор журнала «Латинская Америка», профессор СПбГУ