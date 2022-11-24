Правительство просят управиться со скотом

В число проектов импортозамещения софта, которые могут быть софинансированы правительством, вошли внедрение программ управления скотом и разработка «свинофона». Проекты представили группа «Русагро» и структуры холдинга «Дамате». В Минсельхозе считают, что реализация проектов повысит конкурентоспособность животноводческой продукции. Компании утверждают, что уже несколько лет переходят на отечественные решения, однако они все еще «недостаточно зрелые».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ

“Ъ” ознакомился с проектами импортозамещения специализированного ПО, направленными в курируемый Минсельхозом индустриальный центр компетенций (ИЦК) «Животноводство». Авторы проектов, группа «Русагро» и входящие в «Дамате» «Тюменские молочные фермы», предлагают внедрить российские животноводческие IT-системы взамен разработок от словацкой Cloudfarms и американской VAS.

Компании рассчитывают на софинансирование разработок через гранты: «Русагро» просит 12,5 млн руб. (при общей стоимости проекта 50 млн руб.), «Тюменские молочные фермы» — 192 млн руб. (из 240 млн руб.). Оба проекта, согласно документам, одобрены профильной рабочей группой.

ИЦК объединяют представителей разных отраслей, которым необходимо заместить зарубежный софт, а созданные одновременно с ними центры компетенций разработки (ЦКР) — разработчиков софта по классам. На импортозамещение ПО, в том числе через ИЦК, выделено 37,1 млрд руб. до 2024 года, говорил в июне вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Из 230 проектов ИЦК одобрение получили 162, из 105 проектов ЦКР было одобрено 35, следует из данных, представленных 17 ноября заместителем главы Минцифры Максимом Паршиным.

В Минсельхозе подтвердили “Ъ”, что проанализированные ИЦК проекты «претендуют на софинансирование со стороны государства», и отметили, что их реализация «способствует повышению конкурентоспособности российской продукции».

Министерство и представители животноводческих компаний обсуждали импортозамещение специализированного ПО в июле (см. “Ъ” от 21 июля). Тогда предлагалась другая, отличная от линии ИЦК схема софинансирования: министерство предлагало заказчикам оплатить 100% стоимости создания ПО, 80% из которых вернется в виде субсидий. “Ъ” направил запросы в «Русагро» и «Дамате», а также в Минцифры.

«Русагро», говорится в паспорте проекта, намерено получить грант на доработку «свинофона» — так в свиноводческой сфере называют мобильные приложения для учета событий с животными. Потребность в финансировании продукта обосновывается «недостаточной зрелостью российских решений». Средства предлагается выделить на систему «Пульс.ЦСС» компании Smart Technologies Invest. В «Русагро» рассчитывают, что потребителями разработки станут другие предприятия отрасли: группы «Черкизово», «Агроэко», Сибирской аграрной группы, Великолукского агропромышленного холдинга. Закончить проект планируется к августу 2023 года, но на сайте Smart Technologies Invest уже выложена презентация «Пульс.ЦСС».

Проект «Тюменских молочных ферм» предполагает внедрение уже существующей на рынке системы племенного учета молочного скота «Селэкс» от компании «Плинор». Реализовывать проект к июню 2025 года должна будет R-Style Softlab. Отсутствие российского продукта, говорится в проекте, грозит повышением себестоимости молочной продукции и «ухудшением качества управленческих решений». Авторы предполагают, что разработку можно будет тиражировать на 70–80% молочного рынка страны, но сами «Тюменские молочные фермы», уточняется в документе, не смогут коммерциализировать ее. В R-Style Softlab сообщили “Ъ”, что компании известно о представлении проекта в ИЦК.

Животноводческие компании уже несколько лет переходят на российское ПО, «события последних месяцев ускорили эту работу», пояснил “Ъ” гендиректор Национального союза свиноводов Юрий Ковалев. При этом он отметил, что если в производстве продуктов отечественные разработки используются активно, то в племенном свиноводстве доля иностранного софта была большой. По словам коммерческого директора компании «Матрица» (разработчик «свинофона» PIG ID) Веры Андрющенко, доля достигала 80%, преимущественно за счет решений Cloudfarms. Теперь, уточняет она, словацкая компания отключила российских клиентов от своих сервисов, оставив лишь возможность сохранить архивные данные. Уход иностранных компаний, отметила госпожа Андрющенко, «подорвал доверие к облачным сервисам, и компании, которые ищут им замену, стали чаще рассчитывать на размещение ПО на собственных мощностях».

Юрий Литвиненко