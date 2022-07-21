Софтный двор

Как выяснил “Ъ”, Минсельхоз предложил крупным российским сельскохозяйственным компаниям профинансировать 20% стоимости импортозамещения необходимого им производственного софта. Правообладателями решений при этом останутся компании-разработчики. Источники “Ъ” на рынке говорят, что крупные агрохолдинги используют собственные IT-решения, в поддержке внешних подрядчиков не слишком заинтересованы и готовы на это только при условии субсидирования внедрения нового софта государством.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Геннадий Гуляев, Коммерсантъ Фото: Геннадий Гуляев, Коммерсантъ

В Минсельхозе 18 июля прошло совещание с представителями крупнейших российских животноводческих компаний («ЭкоНива», «Русмолоко», «Таврос», ГК «Агропромкомплектация» и др.), обсуждались перспективы использования российского программного обеспечения (ПО) для управления сельхозпредприятиями. Об этом рассказал источник “Ъ”, присутствовавший на встрече. По его словам, чиновники подчеркнули, что необходимо «быстро импортозаместить решения, которые безумно важны для производственных цепочек». Речь идет о зарубежном специализированном софте. Так, программа Smartbow (США) позволяет контролировать здоровье и передвижение скота, Cloudfarms (Словакия) анализирует и управляет данными для свиноферм, а BigFarmNet (США) позволяет дистанционно контролировать поголовье свиней.

На совещании представитель министерства предложил каждому из производителей определить решения, которые нужно заместить. Эти предложения будут направлены в Минцифры на утверждение. Затем в рамках программы софинансирования потребители софта должны будут оплатить разработчикам 100% стоимости создания ПО, 80% из которых вернется в виде субсидий. По словам источника “Ъ”, правообладателями ПО останутся разработчики, а не сельхозпроизводители.

Минсельхоз, утверждает собеседник “Ъ”, планирует подготовить документы для Минцифры в течение двух недель и подписать соглашения между потребителями и разработчиками ПО уже к 1 ноября. В Минсельхозе признают, что «вопросы обеспечения российского АПК отечественным ПО прорабатываются». В Минцифры на запрос “Ъ” не ответили. Вице-президент ГК «Дамате» Андрей Григоращенко подтвердил факт совещания и добавил, что «бизнес совместно с разработчиками приступит к разработке программного обеспечения, которое необходимо импортозаместить».

Однако в неофициальных беседах участники встречи говорят, что крупные агрохолдинги давно занимаются переходом на ПО собственной разработки, развивают IT-департаменты. Создание российского софта, переход на него, а также техническая поддержка стороннего ПО будут стоить дороже, чем своего, утверждают собеседники “Ъ”. Да и с иностранным софтом пока нет никаких проблем, подчеркивает один из источников “Ъ”. В отличие от компаний более широкого профиля, разработчики не отзывали лицензий, не отказывались от поддержки и обновлений.

«Перевод масштабного агрохолдинга на альтернативное российское ПО — это долго и дорого, поэтому без финансовой стимуляции и критической надобности сложно представить себе этот процесс в добровольном порядке. Поддержка в таком случае потребуется не только разработчикам ПО, но и компаниям, которые будут его приобретать и внедрять на производстве»,— считает один из животноводов. Другой участник встречи уточняет, что ряд компаний готовы работать по этой схеме, но только если станут правообладателями софта.

Исполнительный директор Ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий (АПКИТ) Николай Комлев называет компенсацию до 80% вложений «хорошим стимулом для того, чтобы предприятия включились в проект», и предсказуемо поддерживает сохранение прав на софт за разработчиками. Однако операционный директор разработчика промышленного ПО SimbirSoft Дмитрий Петерсон разделяет сомнения животноводов: «Поскольку они выступают заказчиками и оплачивают разработку "под ключ", то должны становиться правообладателями».

Тимофей Корнев, Алексей Полухин