Сборная Англии начала в разгромном стиле

Выступление на чемпионате мира в Катаре сборная Англии открыла убедительной победой над казавшимся опасным соперником. Взорвавшись в конце поначалу скучного и не обещавшего изобилия голов первого тайма матча с иранцами, она в итоге разделалась с ними со счетом 6:2.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В своем первом матче на чемпионате мира сборная Англии забила в ворота сборной Ирана шесть мячей на любой вкус

Фото: REUTERS/Hannah Mckay, Hannah McKay / Reuters В своем первом матче на чемпионате мира сборная Англии забила в ворота сборной Ирана шесть мячей на любой вкус

Фото: REUTERS/Hannah Mckay, Hannah McKay / Reuters

Спокойная и убедительная победа сборной Англии стала, конечно, большой неожиданностью, учитывая не только тот факт, что ее соперник воспринимался как команда довольно крепкая и цепкая, но и ситуацию, из которой родился обеспечивший фавориту именно такую победу термоядерный взрыв.

Англичане долго играли так, словно хотели как можно нагляднее показать, за что в первую очередь на родине критикуют тренера Гарета Саутгейта.

А критикуют его за то, что он закрепощает своими установками молодых игроков, которых в катарском варианте сборной полным-полно. То есть все делается вроде бы правильно, толково, но как-то без искры, что ли.

Полтайма на стадионе Khalifa International царила тоска, которую нарушали редкие более или менее интересные события. К ним, например, нужно отнести обнимашки, затеянные Рузбехом Чешми и Гарри Магуайром в иранской штрафной, вылившиеся в падение англичанина (судья Рафаэл Клаус предпочел не обратить на него внимание, дав понять, что жесткость вполне приветствует), да глубочайший нокдаун, в котором оказался, столкнувшись с партнером, иранский голкипер Алиреза Бейранванд. Четверть часа его приводили в чувство, но нашатырь не помог: опытного вратаря унесли на носилках.

А пока Бейранванд мучился, пытаясь прийти в себя, известный ресурс Opta опубликовал карту, на которой квадратиками двух цветов были отмечены участки, где оппонентами совершались передачи. Жалкая горстка квадратиков оранжевого — иранского — цвета терялась в океане черных, английских. Поклонники сборной Ирана, сверив собственные впечатления с картой, наверняка подумали, что, может, зря ее наставник Карлуш Кейруш отчего-то оставил на скамейке запасных до сих пор входившего в касту неприкасаемых Сердара Азмуна: он-то за мяч цепляется неплохо. А поклонники сборной Англии наверняка с огорчением подметили, что почти все черные квадратики расположены или на ее половине, или в серединке поля. И какой от такого преимущества толк?

Вряд ли они догадывались, что вскоре после того, как вопрос с Бейранвандом разрешится не в пользу голкипера, английская команда, только что инертная и монотонная, примется уничтожать до сих пор убедительно оборонявшихся иранцев.

Первый гол созрел в размеренной и не таившей очевидных опасностей атаке. Она вырулила к фланговому навесу Люка Шоу, после которого на первом плане оказался самый юный в сборной Англии игрок. 19-летний Джуд Беллингем ловко выпрыгнул из-за спины Маджида Хосейни и отправил мяч в сетку по слишком сложной для дублера несчастного Бейранванда Хосейна Хосейни траектории.

Потом был угловой. А угловые — это хлеб сборной Англии во все времена, в том числе нынешние. И она это подтвердила. Магуайру удалась скидка в борьбе на линию штрафной, а Букайо Сака — бесподобный удар с ходу.

Это был уже на самом деле приговор для сборной Ирана. После второго пропущенного мяча ей пришлось выходить из зоны комфорта, отказываясь от оборонительного стиля, которого она, видимо, надеялась придерживаться весь матч.

А атакующая иранская команда оказалась чересчур уязвимой. В беду для нее вылилась первая же резкая английская контратака.

Бомбардир Гарри Кейн был предпоследним ее участником. Позиция, в которой он принял мяч — близко к бровке, возможности завершить выпад не предполагала. Пришлось отдавать передачу в центр, благо туда успел добежать Рахим Стерлинг. Она, эта передача, вышла, возможно, неидеальной, но Стерлингу хватило техники, чтобы как нужно вывернуть стопу.

Потерявший значение с точки зрения распределения очков в матче второй тайм выдался еще веселее первого. Остатки скованности выбросили на помойку и англичане, и иранцы. Букайо Сака исполнил отличное соло, прежде чем послать мяч в цель, убрав с дороги финтами и ложным замахом пару оппонентов. Мехди Тареми, потрясающе эффективный в «Порту» снайпер, которого держали на голодном пайке, распечатал английские ворота, чертиком из табакерки выскочив из-за спины Деклана Райса. Маркус Рашфорд открыл наконец счет голам на «больших турнирах», едва выйдя на замену, после еще одного недурного паса от освоившегося в непривычной ассистентской роли Кейна.

Кейруш все же решил в концовке предоставить игровую практику Азмуну. Принципиально ничего испортить тот в любом случае уже не мог.

Шестой гол англичан — от притаившегося перед своим стремительным забегом на линии офсайда Джека Грилиша — все же состоялся. Но состоялся — после попадания Азмуна в штангу — и второй гол иранцев.

Клаус в этом матче щедро добавлял компенсированное время. И его щедростью воспользовались иранцы, успев заработать подтвержденный VAR пенальти. Его реализовал, разумеется, Тареми, который, впрочем, после своего удара счастьем не светился. Между 1:6 и 2:6 разницы практически никакой.

Второй матч в группе B, в котором встречались сборные США и Уэльса, завершится поздно вечером по московскому времени.

Алексей Доспехов