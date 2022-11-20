Гость в горле

Матч открытия чемпионата мира в Катаре подтвердил верность одного из предположений по поводу нынешнего первенства. У него, кажется, довольно гостеприимная сборная-хозяйка. Эквадорцам катарская команда, во всяком случае, проиграла — 0:2, не доставив соперникам никаких проблем.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Героем первого матча чемпионата мира стал форвард сборной Эквадора Эннер Валенсия (второй слева), забивший все три гола в ворота катарцев, включая незасчитанный

Фото: Thanassis Stavrakis, AP Героем первого матча чемпионата мира стал форвард сборной Эквадора Эннер Валенсия (второй слева), забивший все три гола в ворота катарцев, включая незасчитанный

Фото: Thanassis Stavrakis, AP

Этот матч в группе A на шикарном стадионе Al Bayt нарушил одну из традиций чемпионатов мира, пусть и не таких уж давних. Международная федерация футбола (FIFA) в начале нынешнего века решила, что мировые первенства должны непременно открываться встречами с участием сборной страны, их принимающей. С тех пор состоялось четыре чемпионата. И на всех хозяева на старте добивались позитивных результатов. Немцы в 2006 году, бразильцы в 2014-м и россияне в 2018-м свои матчи у коста-риканской, хорватской и саудовской команд уверенно выиграли. И лишь южноафриканцы в 2010-м потеряли очки, разойдясь миром с мексиканцами. Ну так сборная ЮАР и котировалась невысоко.

Тренд прервался из-за сборной с заявкой, сплошь сформированной из никому, кроме жителей Катара, не известных игроков, со скромным бэкграундом, из-за сборной, насчет класса которой и перед чемпионатом мира существовали серьезные подозрения. Матч с эквадорцами — может, и не топовым, но точно не слабым соперником — их подтвердил чрезвычайно убедительно.

Чтобы высветить катарские слабости, сборной Эквадора понадобилось две с половиной минуты.

В том эпизоде безумно неловко на выходе сыграл вратарь Саад аш-Шиб. Растерялась целиком вся оборона, словно решившая вместо того, чтобы накрывать эквадорских игроков, насладиться акробатикой в исполнении Феликса Торреса и его ударом «ножницами», который превратился в передачу на стоявшего на линии вратарской Эннера Валенсии. Разные медиаресурсы уже оповещали о рекорде. Так быстро, за 160 секунд, в первых матчах чемпионатов мира ворота еще не распечатывали. А потом вдруг включилась VAR, и мало кто понимал зачем. Вроде бы придраться не к чему. А еще через несколько секунд судья Даниэле Орсато гол Валенсии отменил.

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Комментатор BBC, хороший в прошлом форвард Дион Даблин говорил, что, наверное, голкипера толкали. В чате его поправляли: «Нет, FIFA уже сообщила, что из-за офсайда». И признавались, что не могут его разглядеть: «Странное решение». Но тут FIFA выставила свою графику, и оказалось, что Микаэль Эстрада при подаче со стандарта и в самом деле залез во «вне игры». Ну как залез — на полстопы и краешек коленки.

Катарцы торжествовали недолго — до проникающей передачи, распоровшей их оборону и доставшейся Валенсии. Ударный эквадорский форвард, наиболее заслуженный игрок своей сборной обвел Саада аш-Шиба, заставив того фолить, а пенальти реализовал в той манере, что идеально рассказывала о его и, надо полагать, партнеров состоянии. Он катнул мяч в ворота несильно, но так спокойно, так хладнокровно, как могут катнуть только люди, у которых нет никаких причин нервничать и волноваться. Они знают, что все равно все получится.

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И обвинить его в чрезмерном высокомерии, за которое обязательно последует расплата, не выходило.

Глядя на бестолковую и вялую катарскую игру, многим наверняка хотелось спросить у их тренера Феликса Санчеса: «И где тут пять месяцев целенаправленной, с долгими сборами подготовки? Где если не мастерство, то хотя бы сыгранность, слаженность, боевитость?»

Четыре года назад, стартуя на домашнем чемпионате мира, сборная России разгромила команду из того же не самого футбольного региона, что и Катар, формально с позорным для противника счетом — 5:0. Но память не стерла некоторые детали того матча. Саудовцы после первого, после второго пропущенного гола имели отличные шансы. Они брыкались, они заставляли россиян трудиться, а трибуны — переживать.

У сборной Катара не клеилось ничего. На ее фоне эквадорцы смотрелись футбольными академиками, все знающими и все умеющими. А второй гол созрел, когда их моторчик Мойсес Кайседо выцарапал мяч и устроил возможность для фланговой подачи, которую замкнул, зависнув в воздухе в стиле Майкла Джордана, неудержимый в этот вечер Валенсия.

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Перед перерывом катарцы устроили на него охоту, отправив на газон несколько раз, а после очередного, уже за минуты до паузы, фола нападающий с трудом поднялся на ноги, не исключено, слегка разочаровав поклонников следующих соперников южноамериканской команды — сенегальцев и голландцев. После такого матча Валенсия кажется не просто грозным, а страшным оружием.

Герой покинул поле за четверть часа до финального свистка со спокойной совестью. Катарцы во втором тайме, конечно, немножко оживились, но не настолько, чтобы доставить эквадорцам настоящие сложности. До ударов в створ, допустим, дело так и не доходило.

А от ощущения, что в концовке эквадорцы уже не рвут жилы, экономя силы для куда более непростых оппонентов, некуда было деться, в том числе стремительно пустевшему стадиону.

В этом матче они уже добились всего, чего хотели, и возможность, вдруг, на ровном месте возникшая у катарского нападающего Мохаммеда Мунтари, даже если бы он ее использовал, ничего не могла изменить.

Алексей Доспехов