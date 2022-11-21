Сборная Нидерландов нашла свою голову

В матче фаворитов группы A сборная Нидерландов одержала победу — 2:0 — над сенегальцами благодаря голам, забитым в концовке Коди Гакпо и Дави Классеном.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сборная Сенегала долго играла на равных с голландцами (в оранжевой форме — Дави Классен), но в концовке матча все-таки пропустила два мяча

Фото: REUTERS/Molly Darlington, Molly Darlington / Reuters Сборная Сенегала долго играла на равных с голландцами (в оранжевой форме — Дави Классен), но в концовке матча все-таки пропустила два мяча

Фото: REUTERS/Molly Darlington, Molly Darlington / Reuters

Хронологически третий по счету матч чемпионата мира оказался первым, который не разделил соперников чересчур явно: вот сильный, а вот слабенький. Фавориты группы A, которым предстоит отстаивать свой статус и право на путевку в play-off в играх с накануне побившей катарцев эквадорской командой, были вполне достойны друг друга и играли на равных, как ни измеряй,— хоть статистикой, хоть субъективными ощущениями.

Сенегальская сборная, оставшись без Садио Мане, решила все равно идти на голландскую с тремя нападающими и со стремлением любую атаку завершить ударом.

Может быть, кстати, и чрезмерным, потому что некоторые выглядели или поспешными, или и вовсе лишними: можно было улучшить позицию, найти свободного партнера, да, в конце концов, сделать крохотную паузу, чтобы получше разобраться в ситуации и не позволить возникшему перед тобой голландцу принять на себя мяч. Но сенегальцы видели перед собой, как бык на корриде красную тряпку, исключительно ворота со стоявшим в них могучим Андрисом Ноппертом — неожиданный, учитывая дефицит опыта у голкипера, выбор тренера Луи ван Гала. И эта привычка чуточку облегчала жизнь голландской обороне во главе с Виргилом ван Дейком.

Сборную Голландии, наоборот, подводило неумение нанести удар.

Первый изумительный момент у нее создали, как обычно, вовремя и тонко подключившийся партнер ван Дейка по центру защиты Маттейс де Лигт и поддержавший его Коди Гакпо. Прострел Гакпо оставил не у дел вратаря Эдуара Менди, но Стивену Бергвейну не хватило чутья, чтобы догадаться, куда покатится мяч. Он до него так и не добрался.

Второй момент был заслугой уже Бергвейна. Упав на газон, он и из такого положения сумел отдать почти идеальный пас на Френки де Йонга. Де Йонг, который через мгновение должен был расстрелять ворота, плоховато обработал мяч, отпустил его на полметра и нормально пробить не сумел.

Маленький эпизод, но он, можно сказать, идеально проиллюстрировал, почему сегодняшнюю сборную Нидерландов с кучей ярких персонажей в составе все равно если и называют претендентом на медали, то со множеством оговорок. Ну не появляются в последнее время отчего-то на свет в богатом на таланты голландском футболе нападающие, наделенные исключительным бомбардирским даром, забивающие не от случая к случаю, а регулярно. В катарской заявке более или менее похожий на такого нападающего человек есть, пожалуй, всего один — Мемфис Депай. Но и он, не совсем здоровый, когда де Йонг запарывал свой шанс, сидел на скамейке запасных.

Между тем к концу первого тайма тем, кто переживал за голландцев, должно было стать тревожно и за их оборону. Нет, к ван Дейку по-прежнему не могло возникнуть никаких претензий. Но вот другие голландцы время от времени чудили в тылах. А неловкий вынос того же де Йонга едва не трансформировался в сенегальский гол.

В середине второго тайма ван Гал все же отправил Мемфиса Депая в игру. Голландские комментаторы, конечно, жутко удивились: вроде бы травма исключала его участие в матче.

А его выход невозможно было интерпретировать иначе как признание печального факта: без такого рискованного шага довести до ума свои атакующие усилия не получится.

Но и с Депаем у сборной Нидерландов долго не клеилось. Наоборот, сенегальцы под несмолкающий бой барабанов, которыми вооружились их болельщики на трибунах и которые производили такой шум, что знаменитый вой южноафриканских вувузел в 2010 году мог, видимо, на его фоне показаться музыкой для вечернего релакса, еще слегка активизировались. И потеря Шейку Куяте, чрезвычайно важного для команды футболиста, цементирующего опорную зону, не могла их притормозить — лезли вперед, поддавливали, пусть по-прежнему не слишком умело. Атлетизм, темп тут брали верх над мыслью с подавляющим превосходством. Но накормленным сенегальскими рывками голландцам, как ни крути, было непросто. И дебютанту серьезных соревнований Нопперту поработать пришлось.

Эта встреча, казалось, прямым курсом двигалась к нулевой ничьей, которую наблюдатель нейтральный счел бы исходом абсолютно справедливым. Но с ничьей не срослось. За десять минут до финального свистка де Йонг отправил в штрафную навес, про который Эдуар Менди, прекрасный сенегальский голкипер, который, играя за «Челси», таких навесов в Английской премьер-лиге выловил сотни, наверняка думал, что с ним-то справится без проблем. И вдруг перед Менди вырос Коди Гакпо, с его ростом за 190 см, как выяснилось, умеющий прыгать, как баскетболист НБА. Так что мяча коснулись не перчатки вратаря сборной Сенегала, а макушка футболиста сборной Голландии.

А уже в компенсированное время сенегальцев добила контратака с хитрым, из-под защитника ударом Депая.

Менди его отбил, но к отскоку успел Дави Классен, после чего стало ясно, что, не исключено, ключевая победа на групповом этапе от голландцев никуда не денется.

Алексей Доспехов