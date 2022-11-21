Научно-депутатские изыскания

В Госдуме определились с программой научно-экспертной работы на 2023 год. Фракции и комитеты запросили исследования и рекомендации по законодательному совершенствованию вопросов патриотического и духовно-нравственного воспитания молодежи, учета традиционных ценностей в культуре, а также повышения престижа военной службы. А вот традиционные опросы граждан об их отношении к работе Думы в плане отсутствуют.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

На прошлой неделе в Госдуме прошло заседание совета по формированию программы научно-экспертной и исследовательской работы. Депутаты обсудили предложения по темам исследований, полученные от фракций и комитетов. Напомним, что аппарат Думы с 2017 года ежегодно объявляет конкурсы на проведение экспертно-аналитических исследований для «повышения качества законопроектов».

Фракция «Единая Россия» запросила анализ работы образовательных организаций в сфере патриотического и духовно-нравственного воспитания молодежи. Также партию власти интересует совершенствование правового регулирования поддержки и социальной защиты детей-инвалидов.

По заявке КПРФ эксперты выработают рекомендации по законодательному обеспечению развития авиационной и судостроительной промышленности и по совершенствованию законодательства в сфере внешнеторговых отношений России на основе анализа международных правовых актов.

Фракцию «Справедливая Россия — За правду» волнует правовое регулирование в сфере культуры «с учетом приоритета традиционных духовно-нравственных ценностей народов России». А «Новых людей» — нормативное правовое обеспечение «развития дополнительных профессиональных компетенций как фактора повышения качества жизни человека».

Больше всего исследований будет проведено по запросу ЛДПР. В их числе — законодательное совершенствование в сферах благотворительной деятельности в России, грузовых перевозок различными видами транспорта в современных условиях, медицинской помощи с использованием телекоммуникаций и цифровых технологий, зеленой экономики и социальной ответственности корпораций в зарубежных странах.

Заявки подали также 11 из 32 комитетов. Так, комитет по промышленности и торговле запросил выработку рекомендаций по повышению эффективности правового регулирования защиты прав потребителей в условиях экономических санкций. Комитет по энергетике — анализ мирового опыта регулирования безопасной эксплуатации линейных инфраструктурных объектов топливно-энергетического комплекса. Комитет по развитию гражданского общества — предложения по улучшению порядка рассмотрения обращений граждан. Наконец, комитет по молодежной политике намерен заняться повышением престижа военной службы и эффективностью военно-патриотической деятельности в России.

При этом список тем на заседании совета сократили почти вдвое по сравнению с предложенным фракциями и комитетами перечнем (до 23). Это связано с тем, что многие из тем «из года в год одни и те же, но только в разных интерпретациях», а какие-то были объединены, пояснил источник в совете. Кроме того, в этот раз руководство аппарата палаты не запросило традиционные социологические опросы об оценке деятельности Думы разными целевыми группами.

В 2022 году, как ранее сообщал “Ъ”, самой популярной темой запросов на исследования были способы минимизации ущерба от санкций, введенных против России после начала специальной военной операции на территории Украины. Кроме того, депутаты подвели итоги выполнения программы экспертной работы в 2021 году: было проведено 48 исследований, 11 из них представляли собой мониторинг правоприменения законодательства. Результаты работ были использованы при подготовке 89 законопроектов, 24 из которых уже стали законами, сообщается в отчете, с которым ознакомился “Ъ”.

Мария Макутина