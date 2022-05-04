Вызывает интерес и такой еще разрез

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“Ъ” ознакомился с подготовленной в Думе программой научно-экспертной и исследовательской работы на этот год. Самая популярная тема запросов фракций и комитетов — уточнение и способы минимизации ущерба от санкций, введенных против России после начала специальной военной операции на территории Украины. В руководстве Думы считают, что экспертные материалы помогают депутатам при подготовке законопроектов. Эксперт отмечает, что на содержании законопроектов результаты заказанных исследований отражаются в лучшем случае косвенно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Первый заместитель председателя Госдумы России Александр Жуков

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Первый заместитель председателя Госдумы России Александр Жуков

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Свои предложения по темам исследований направили глава думского аппарата, все пять фракций и 18 из 32 комитетов. Собирали их с начала года, но, как сказал первый вице-спикер Думы Александр Жуков, темы были «актуализированы с учетом контрсанкционных направлений работы». Отметим, аппарат Думы с 2017 года ежегодно объявляет конкурсы на проведение экспертно-аналитических исследований для «повышения качества законопроектов». Соцопросы об оценке разными целевыми группами деятельности Думы и отношении граждан к «наиболее важным принимаемым законопроектам» традиционного заказывает глава думского аппарата (с марта 2021 года — Игорь Дивейкин).

Судя по предложениям, поданным фракциями, эффектами начатой 24 февраля военной спецоперации на территории Украины больше всех озабочены в ЛДПР. Партия ждет экспертно-аналитических исследований для подготовки законопроектов «в области молодежного предпринимательства в России в условиях санкционного давления» и разработки «антикризисных мер для минимизации ущерба от международных ограничений в науке и высшем образовании в России», а также анализа правоприменительной практики и разработки рекомендаций по социальной поддержке беженцев и вынужденных переселенцев. Кроме того, партии требуются рекомендации по «совершенствованию государственной политики регулирования жилищного строительства в условиях быстро меняющейся политико-экономической ситуации». Коммунистов также волнует устойчивость экономики в условиях санкций: КПРФ запросила рекомендации по «совершенствованию законодательного обеспечения роли Центробанка в формировании и реализации кредитно-денежной и валютной политики страны в целях защиты национальных интересов России», а также по возможным решениям «законодательных проблем» в сфере станкоинструментальной промышленности.

«Единую Россию» интересует исследование санкционных режимов в отношении критически важных секторов российской экономики, но партия власти не намерена игнорировать и социальную политику. Так, единороссы хотят изучить возможности развития системы долговременного ухода за пожилыми людьми и инвалидами и совершенствования климатического законодательства. Социальные проблемы намерены изучать также «Новые люди» и «Справедливая Россия». СРЗП, впрочем, ограничилась запросом у экспертов «экономико-математического моделирования вариантов модернизации» пенсионных отношений и обеспечения материнства и детства, а «Новые люди» интересуются совершенствованием системы оплаты труда педагогов.

Влияние санкций на ситуацию в стране закономерно волнует депутатов в комитетах по финансовому рынку, промышленности и энергетике. Комитет по международным делам на этом фоне оптимистически интересуется вопросами привлечения иностранных студентов в российские вузы

По словам Александра Жукова, инициаторы заявляют, что «обеспечено внедрение 100% результатов» исследований. Предыдущие исследования, заказанные Думой, были использованы, по его словам, при подготовке поправок к Конституции, принятых в 2020 году, а также в законах, касающихся выплат пенсий и регулирования дистанционной работы, в том числе в период пандемии. До этого, в 2018 и 2019 годах, фракции и комитеты Думы заказывали исследования, посвященные пенсионной реформе, зарубежному опыту законодательного регулирования соцсетей, а также реагированию национальных парламентов на вмешательство во внутренние дела их стран.

Закупки Госдумы на проведение научных исследований формируются на основании заявок комитетов и фракций, но выводы исследователей крайне редко напрямую ложатся в основу законотворчества, отмечает политолог Павел Склянчук. По его словам, во многом это связано с тем, что предметом закупки могут быть лишь вспомогательные научные материалы по разным отраслям правового регулирования. Кроме того, из-за стремления аппарата учесть максимальное число пожеланий комитетов и фракций число лотов дробится, и их цена уравнивается независимо от сложности исследования, поясняет господин Склянчук.

Мария Макутина